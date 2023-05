/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Terre-Neuve-et-Labrador/





ST. JOHN'S, NL, le 30 avril 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre du Travail, de Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, de l'honorable Dr Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et de l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure.

Date : Le lundi 1er mai 2023



Time : 9 h 30 HAT



Lieu : Pavillon Admiral's Green

Terrain de golf Pippy Park

460, chemin Alandale

St. John's (NL) A1B 4E8





Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

1 mai 2023 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :