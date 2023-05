Le Concours Mondial du vin 2023 « la Ceinture et la Route » se tiendra à Changji le 20 mai





Le 27 avril, le Concours Mondial du vin 2023 dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » (Changji, Xinjiang) a tenu une conférence de presse à Urumqi, annonçant que le concours se tiendrait à Changji.

Le pied nord des monts Tianshan, à Changji, est une région écologique de renommée mondiale pour le vin de qualité supérieure et l'une des principales bases d'approvisionnement en vin de raisin de la Chine et a reçu la première distinction de « Région certifiée de vignobles », « Région caractéristique du vin mondial », « Capitale du vin de Chine » et « Région de référence pour la qualité ». En outre, deux plates-formes nationales de recherche scientifique et trois centres provinciaux de recherche sur le vin ont été construits, avec plus de 100 000 mu de zones industrielles de raisin de cuve, une capacité de production de vin de 350 000 tonnes, et 40 entreprises qui ont remporté plus de 700 prix des concours mondiaux prestigieux.

Le concours est parrainé par le gouvernement populaire de la préfecture de Changji, accueilli par le Bureau de l'industrie et de l'information de la préfecture de Changji et la Bourse internationale du vin de Beijing, avec le soutien international du comité d'organisation du Concours Mondial de Bruxelles. Il vise à mettre en oeuvre l'initiative « la Ceinture et la Route » et à utiliser l'industrie du vin comme moyen de promouvoir continuellement le développement de haut niveau de l'industrie du vin en Chine. Le concours aura lieu du 20 au 22 mai et présentera plus de 1 000 vins de 16 pays, avec près de 300 prix à gagner.

Le concours présentera également la culture et les connotations des régions viticoles et des crus vinicoles du Xinjiang à l'occasion de dégustations publiques, offrant au public et aux juges une expérience étonnante de la fusion du vin, de la nourriture et du paysage.

