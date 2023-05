Higher Education Press Frontiers Journals présente ses derniers numéros à la Foire du livre de Londres 2023





LONDRES, 1er mai 2023 /PRNewswire/ -- Higher Education Press, l'un des principaux éditeurs éducatifs et universitaires de Chine, était fier de participer à la Foire du livre de Londres, qui s'est tenue du 18 au 20 avril 2023. Il a sélectionné plus de 80 livres de différentes catégories, y compris des thèmes chinois, des sciences humaines et sociales et des technologies, pour les exposer. Parmi cela, une étagère spéciale a été mise en place pour présenter plus de 30 séries des Higher Education Press Frontiers Journals.

HEP Frontiers Journals, lancée par Higher Education Press (HEP) en 2006, est une série de revues universitaires en anglais qui couvre de nombreux domaines, notamment les sciences naturelles, l'ingénierie, les sciences de la vie, les sciences sociales et les sciences humaines. En tant que marque académique de classe mondiale, HEP Frontiers Journals a suscité l'intérêt de nombreux éditeurs académiques internationaux ainsi que de lecteurs désireux de découvrir des voix crédibles et faisant autorité dans l'industrie de l'édition académique.

Un élément clé de l'exposition est la série Engineering, une revue de classe mondiale, co-publiée par l'Académie chinoise d'ingénierie et Higher Education Press. Elle invite des experts renommés du monde entier à devenir ses membres éditoriaux et vise à fournir une plateforme de haut niveau où les réalisations académiques de grande importance dans les sciences et technologies de l'ingénierie peuvent être diffusées et partagées.

Higher Education Press Frontiers Journals fait figure de pionnier dans le secteur de l'édition de l'enseignement supérieur en Chine, en mettant l'accent sur la qualité et l'innovation. L'éditeur a établi des partenariats avec des universités et des instituts de recherche de premier plan en Chine et dans le monde entier, afin de mettre des recherches et des connaissances de pointe à la disposition des étudiants et des chercheurs du monde entier.

Pendant la foire, de nombreux professionnels de l'industrie ont visité l'exposition Higher Education Press Frontiers Journals et ont exploré des collaborations et des partenariats potentiels dans le monde entier. L'exposition a également reçu un accueil chaleureux de la part des visiteurs, des éditeurs, des auteurs et des agents, qui étaient ravis de découvrir les dernières recherches et perspectives de la plateforme internationale d'échanges universitaires de Chine.

Contact pour les médias :



Yueqi Xiao

07460722873

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2065878/HEP_Frontiers_Journal_Poster.jpg

1 mai 2023 à 01:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :