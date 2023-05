TCL réaffirme ses progrès dans la technologie à mini-DEL avec la série de télévision C 2023





Innovation de pointe en matière de mini-DEL pour générer une qualité d'image supérieure qui produit la meilleure performance d'affichage de sa catégorie.

HONG KONG, le 1er mai 2023 /CNW/ - TCL, une des deux premières marques mondiales de télévision les plus en vue au monde et une marque de télévision de 98 pouces, dévoile aujourd'hui les détails sur les progrès technologiques de sa technologie de dernière génération mini-DEL, présentée dans sa télévision mini-DEL 4K-- C845-- lancée au début de ce mois en Europe et bientôt sur d'autres marchés mondiaux.

Par rapport aux télévisions traditionnelles, la technologie mini-DEL est réputée pour ses performances d'affichage supérieures. Elle offre les avantages supplémentaires d'une luminosité élevée, d'un meilleur contraste et d'une gamme de couleurs plus étendue, ce qui se traduit par une qualité d'image plus dynamique et plus immersive. La dernière génération de technologie mini-DEL rivalise avec l'OLED en matière de contrôle précis de l'éclairage et d'avantages comparatifs. Les télévisions mini-DEL peuvent également être produites à un coût plus abordable, ce qui rend les performances d'image optimisée plus accessibles.

En tant que première entreprise à mettre au point et à lancer des télévisions mini-DEL, TCL a toujours misé sur la télévision mini-DEL comme stratégie de base et continue de diriger l'industrie. TCL a développé et personnalisé et mis au point de façon créative des puces mini-DEL à haut rendement et une technologie de distribution de colle à surface incurvée à réfraction unique, permettant ainsi un contrôle plus précis de la lumière, une source de lumière de surface plus uniforme, un meilleur contrôle des halos et une efficacité de la lumière plus élevée, en utilisant des matériaux et des procédés de fabrication plus durables.

En avril 2023, TCL a lancé la dernière télévision mini-DEL 4K, C845 en plusieurs tailles, rehaussant la qualité des images de télévision parmi les concurrents dans son domaine grâce aux innovations technologiques.

1) Le nombre de DEL a atteint 1 792, ce qui donne une luminosité maximale de 2 000 nits sans aucune surchauffe.

La puce mini-DEL haute tension de TCL est conçue pour émettre de la lumière dans 3 jonctions PN en série, avec une tension d'alimentation soigneusement adaptée pour que le courant traversant la puce DEL se situe dans la plage d'efficacité lumineuse optimale. Par conséquent, la température peut toujours être contrôlée, et la télévision ne surchauffe pas lorsque les DEL fonctionnent à plein régime et que la télévision a atteint sa luminosité maximale en même temps.

2) Plus de contrôle sur les effets d'éclairage grâce à un plus grand nombre de près de 900 zones proches

TCL C845 adopte « une zone avec deux DEL » pour obtenir un contrôle d'éclairage plus précis. Même dans les scènes extrêmement sombres ou surexposées, les zones lumineuses et sombres sont mieux définies sans effets de halo irritants, ce qui rend l'expérience visurllr beaucoup plus confortable. En outre, l'excellente performance d'éclairage est également attribuée à la conception avancée de la lentille qui permet, dans la même zone de contrôle de l'éclairage, d'obtenir des images plus uniformes, une performance plus fiable lorsque le module et la télévision atteignent leur plus petite épaisseur.

3) Conception élégante grâce à une épaisseur ultramince de 77 mm

TCL C845 adopte un « procédé de distribution de colle » qui consiste à appliquer un matériau polymère directement placé sur la DEL pour former une surface libre à réfraction unique. L'angle d'expansion de la lumière du nouveau procédé est plus élevé que celui des lentilles ordinaires, qui peuvent réduire considérablement l'épaisseur de la télévision, ce qui donne une conception élégante et esthétique. plus attrayantes.

4) Algorithme de contrôle précis de la lumière en mode double de 12 bits pour une économie d'énergie accrue et une protection oculaire élevée.

Grâce à l'entraînement à double mode12 bits, la DEL peut émettre 12 bits de lumière et dispose d'une gradation AD et par modulation de largeur d'impulsion (PWM) pour obtenir une précision de contrôle de la lumière proche de la linéarité et une présentation des couleurs plus précise. Sous le mode d'entraînement à double mode, le courant de la DEL peut être maintenu dans la plage d'une efficacité lumineuse élevée afin d'obtenir une économie d'énergie et une stabilité spectrale.

En même temps, le cycle de service des PMW fonctionne dans l'espace à haute fréquence, ce qui peut réduire l'effet de papillotement sur les yeux humains pour une meilleure protection de la vision.

Grâce aux avancées technologiques de pointe de son industrie dans le domaine des mini-DEL, TCL C845 excelle dans la qualité d'image dans un éventail de scénarios et sera déployé sur les marchés mondiaux au cours des prochains mois.

* Les fonctionnalités et la disponibilité de cette technologie peuvent varier d'un pays ou d'une région à l'autre

