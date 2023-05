L'histoire en devenir : WestJet célèbre son premier vol vers l'aéroport international Narita de Tokyo





Un vol direct de Calgary à destination du Japon marque le premier atterrissage de WestJet en Asie

CALGARY, AB, le 30 avril 2023 /CNW/ - WestJet a célébré aujourd'hui le départ du vol WS80 de l'aéroport international de Calgary (YYC) à destination de l'aéroport international Narita de Tokyo. Le tout premier service de la compagnie aérienne vers l'Asie marque un jalon important pour WestJet, qui réaffirme sa stratégie de croissance de l'Ouest canadien et son engagement à renforcer l'économie touristique dynamique de l'Alberta.

« Nous sommes ravis de voir notre nouveau service vers Tokyo, au Japon, prendre son envol en accueillant notre nouvelle destination à notre plateforme intercontinentale 787 de YYC, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux de WestJet. En plus d'accroître les possibilités pour les voyageurs d'affaires et d'agrément et les transporteurs de marchandises d'élargir leurs horizons en Asie, cette nouvelle liaison offre une occasion exceptionnelle d'accueillir les voyageurs d'agrément et d'affaires transpacifiques directement à Calgary et en Alberta. »

« Nous sommes ravis de mettre en service un vol de WestJet entre Calgary et Tokyo, a déclaré Rob Palmer, chef des finances et vice-président, Ventes commerciales et Stratégie, Administration aéroportuaire de Calgary. L'aéroport international de Calgary est fier d'être la première impression de l'hospitalité albertaine pour de nombreux voyageurs qui viennent d'Asie pour visiter la région. WestJet joue un rôle clé dans le succès de l'aéroport international de Calgary, qui est sa seule plaque tournante internationale. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à soutenir la croissance de nos partenaires et d'accueillir des voyageurs du monde entier. »

Le service vers Tokyo sera offert sur le Dreamliner 787 de la compagnie aérienne trois fois par semaine jusqu'au 28 octobre et sera de retour au printemps 2024. Les invités voyageant entre Calgary et Tokyo peuvent s'attendre à une expérience rehaussée à bord, notamment des repas en vol de l'Ouest canadien et du Japon, des choix de divertissement japonais ainsi que des annonces et des menus en japonais.

Itinéraire Fréquence Départ Arrivée Calgary - Tokyo

Narita 3 vols par semaine 15 h 10 16 h 15 (le

lendemain) Tokyo

(Narita) - Calgary 3 vols par semaine 18 h 15 12 h 15



« Depuis des décennies, les voyageurs japonais entretiennent une relation privilégiée avec l'Alberta. Le vol Calgary-Tokyo représente une occasion importante de renforcer cette relation, a déclaré David Goldstein, directeur général de Travel Alberta. Ce nouveau vol rapportera environ 1,1 milliard de dollars en revenus touristiques potentiels avec 24 000 sièges passagers. Nous avons hâte d'accueillir de nouveau cet important marché international dans notre belle province. »

« La diversité de la culture autochtone sur ces territoires traditionnels que nous appelons maintenant l'Alberta s'offre aux visiteurs du monde entier, tout particulièrement aux voyageurs japonais, a déclaré Shae Bird, directeur général, Indigenous Tourism Alberta. Comme un voyageur japonais sur cinq manifeste de l'intérêt pour les produits offerts par nos membres, cela offre un accès direct à l'apprentissage culturel, à des liens significatifs et à des relations durables avec le marché japonais. Nous avons hâte de travailler avec WestJet pour faire croître l'économie touristique de l'Alberta. »

Le vol sans escale de WestJet à destination de Tokyo n'est que l'un des nombreux nouveaux services directs lancés ce printemps. Les passagers voyageant à partir de la plaque tournante de WestJet à Calgary peuvent également se rendre à Barcelone, à Édimbourg et à cinq autres destinations européennes sans escale dans le cadre de l'offre internationale déjà robuste de la compagnie aérienne. Vous trouverez tous les détails de l'horaire à https://www.westjet.com/fr-ca/vols/vols-directs.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays. Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

30 avril 2023 à 23:09

