Les membres du comité d'experts internationaux des premiers prix Orchidée partagent un dialogue sur l'initiative de civilisation mondiale

BEIJING, 1 mai 2023 /PRNewswire/ -- Un total de 9 membres du comité d'experts internationaux pour les premiers prix Orchidée ont échangé des idées sur l'initiative de civilisation mondiale lors de la réunion de sélection finale des premiers prix Orchidée à Beijing ce jeudi.

Ils estiment que les différentes civilisations peuvent avoir des interprétations différentes des valeurs et des croyances, mais que le désir d'une vie meilleure est universel parmi les peuples de toutes les nations. En adhérant activement à l'initiative mondiale pour une civilisation et en identifiant les points communs entre les différentes cultures, il est possible d'établir des bases solides pour construire une communauté avec une destinée commune pour l'humanité.

Ces prix ont été créés par le China International Communications Group (CICG) et visent à promouvoir les échanges et les interactions entre la Chine et le reste du monde.

Du Zhanyuan, président du China International Communications Group, a déclaré : « L'intention initiale du CICG de créer les Orchidée Awards correspond parfaitement aux connotations de l'initiative pour une civilisation mondiale, qui est une pratique importante pour promouvoir la prospérité de la civilisation mondiale et la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. »

James Heimowitz, président de l'Institut chinois, a déclaré : « La mondialisation a rendu nos liens encore plus étroits, formant un village mondial et une communauté commune. J'espère que chacun pourra devenir un ambassadeur de l'amitié, interagir avec des personnes d'autres pays et promouvoir l'amitié autant que possible. ».

Zhou Shuchun, ancien rédacteur en chef du China Daily, a déclaré : « Nous devons relier l'initiative pour une civilisation mondiale au jugement des changements centenaires du monde, à la promotion des valeurs communes de toute l'humanité et au concept de promotion de la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. »

Wang Huiyao, fondateur du Centre pour la Chine et la mondialisation, a déclaré : « La meilleure façon de résoudre les malentendus et les conflits entre l'Est et l'Ouest est de procéder à des échanges culturels, de promouvoir les échanges entre les civilisations et l'apprentissage mutuel. »

La réunion de sélection finale a également donné lieu à la publication du logo des prix Orchidée, conçu par l'Académie centrale des beaux-arts.

La première édition des prix Orchidée a recueilli les candidatures de plus de 300 personnes et organisations, notamment des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie, de la Russie, de l'Australie et de l'Afrique du Sud.

L'expert international pour les prix a participé à l'activité « Explorer la Chine - Axe central de Pékin » du 25 au 26, visitant des sites tels que la Cité interdite, les tours de la cloche et du tambour, la colline de Jingshan afin de découvrir et de comprendre l'histoire et la culture chinoises.

