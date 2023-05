Le 6e sommet de la Chine numérique s'ouvre à Fuzhou, dans la province de Fujian





FUZHOU, Chine, 1 Mai 2023 /PRNewswire/-- Le 6e Sommet de la Chine numérique s'est déroulé dans la ville de Fuzhou, dans la province du Fujian, à l'est de la Chine, le 27 avril 2023. L'événement est organisé conjointement par l'Administration du cyberespace de la Chine, la Commission nationale du développement et de la réforme, le ministère des Sciences et des Technologies, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, la Commission de contrôle et d'administration des actifs d'État du Conseil d'État et le gouvernement populaire de la province du Fujian.

Avec le thème « Accélérer la construction de la Chine numérique et promouvoir la modernisation chinoise », le sommet de cette année se concentrera sur les dernières réalisations et les bonnes pratiques de la Chine numérique et partagera les expériences de développement, selon le comité d'organisation. Le programme du sommet comprend la cérémonie d'ouverture, le forum principal et 20 sous-forums, mettant l'accent sur divers sujets tels que la route de la soie numérique, les ressources de données, le gouvernement numérique et l'énergie intelligente. Le sommet accueillera également l'exposition sur les réalisations de la Chine numérique, l'exposition sur les produits numériques, le concours d'innovation de la Chine numérique et une série d'événements spéciaux tels que la conférence sur l'écosystème du cloud et la conférence sur l'écosystème de l'intelligence artificielle, visant à promouvoir davantage l'innovation collaborative et le développement commun de l'écochaîne dans les industries clés.

Le sommet sur la Chine numérique se tient chaque année avec succès à Fuzhou depuis cinq ans. Au cours des cinq dernières sessions, le sommet a publié près de 100 politiques nationales majeures et rapports clés, invité près de 1 500 exposants, organisé près de 150 forums et séminaires, et vu plus de 1 300 experts et universitaires prononcer des discours d'ouverture. Dans le même temps, le sommet a organisé près de 100 négociations, facilitant la signature de contrats et la mise en oeuvre de 1 976 projets d'économie numérique pour un investissement total de près de 1 400 milliards de RMB.

