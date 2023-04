Entente de principe acceptée à l'unanimité dans le transport scolaire à Lotbinière





LOTBINIÈRE, QC, le 30 avril 2023 /CNW/ - Réuni en assemblée générale ce 30 avril au matin, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du transport scolaire de la région de Lotbinière-CSN a adopté à l'unanimité, par voie de scrutin secret, l'entente de principe intervenue le 29 avril. La grève prévue le 1er mai prochain est donc annulée.

«?Nous allons toucher des augmentations salariales de 24 % dès maintenant, pleinement rétroactives au 1er septembre 2022. Nous aurons une hausse de 2 % en 2023-2024 et des augmentations liées à l'indice des prix à la consommation (IPC) les autres années. Au total, ça représente 35 % d'augmentation sur les salaires et de 0,5 à 1 % sur nos échelles de vacances sur les 6 années que durera notre nouveau contrat de travail. Notre salaire passera donc de 523 à 650 $ en moyenne par semaine à la signature, peu importe le véhicule que nous conduisons. Nous avons également obtenu diverses bonifications concernant les voyages spéciaux et les congés sociaux ainsi qu'une augmentation des barèmes de remboursement », déclare le président du syndicat, Serge Robitaille.

«?Nous sommes vraiment satisfaits pour les conductrices et les conducteurs de ce syndicat qui, comme d'autres actuellement, ont enfin reçu leur juste part du gâteau. Ces augmentations importantes témoignent de la reconnaissance de leur métier et de leurs nombreuses responsabilités. Nous le disions depuis longtemps, le gouvernement devait obligatoirement bonifier les enveloppes budgétaires versées aux transporteurs afin de régler la question des faibles salaires dans le secteur et celle de la rareté de main-d'oeuvre », ajoute Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

«?À l'image des autres syndicats actuellement en lutte, ces conductrices et conducteurs de véhicule scolaire ont fait des avancées hors de l'ordinaire, parce qu'ils se sont tenus debout et ont réclamé leur dû. L'équipe du conseil central est fière d'avoir soutenu la lutte à leurs côtés, et surtout, de constater leurs gains qui améliorent grandement leurs conditions générales d'emploi. Avec ce nouveau règlement, les autres employeurs de notre région qui veulent régler leurs problèmes d'attraction et de rétention de main-d'oeuvre n'auront pas le choix d'ajuster leurs offres salariales en conséquence », conclut Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

Sans contrat de travail depuis le 30 juin 2022, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du transport scolaire de la région de Lotbinière-CSN regroupe environ 30 membres qui sont affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN).

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN regroupe 240 syndicats représentant plus de 45?000 membres. Son territoire s'étend sur les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

