/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - MARCHE DU 1er MAI - JOURNÉE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS : ON NE PROFITE PAS DE L'INFLATION, NOUS?!/

MONTRÉAL, le 28 avril 2023 /CNW/ - La Coalition du 1er mai invite les représentants et représentantes des médias à la marche annuelle du 1er mai. Des milliers de personnes se rassembleront dans les rues de Montréal à l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. L'événement organisé par la Coalition montréalaise du 1er mai se déroulera sous le thème : On ne profite pas de l'inflation, nous?! Le rassemblement est prévu à 17 h 30 au parc du Souvenir, station de métro Verdun. Pour la Coalition, l'augmentation du coût de la vie a des impacts négatifs importants et multiples pour une grande partie de la population, tandis que les plus riches et les grandes corporations profitent de la situation en générant d'importants profits.

Quoi : Marche du 1er mai : Journée internationale des travailleuses et des travailleurs



Date : 1er mai



Heure : 17 h 30



Où : Parc du Souvenir, station de métro Verdun



Qui : Les porte-parole de la Coalition du 1er mai : Catherine Beauvais-St-Pierre de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal et Jérémie Dhavernas du Mouvement Action-Chômage (MAC) de Montréal.

La Coalition du 1er mai est un regroupement d'organisations syndicales et communautaires, ainsi que de groupes de la société civile, qui s'unissent pour organiser, chaque année, la traditionnelle marche du 1er mai pour souligner la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs.

Elle regroupe l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), l'organisme Au bas de l'échelle, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI), le Conseil central du Montréal métropolitain -- CSN, le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRFTQMM), la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), le Mouvement action chômage (MAC), la Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal (TROVEP), l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) et l'Union étudiante du Québec (UEQ).

30 avril 2023 à 12:00

