Burkina Faso : Déclaration de la porte-parole sur le massacre à Karma





BRUXELLES, 27 April 2023 / PRN Africa / -- L'Union européenne condamne avec fermeté l'horrible massacre qui s'est déroulé dans le village de Karma, province du Yatenga, le 20 avril, et qui aurait fait des dizaines de victimes civiles, y compris des femmes et des enfants.

L'Union européenne rappelle que le meurtre de civils peut constituer un crime de guerre, et appelle à ce qu'une enquête impartiale et rigoureuse soit diligentée pour identifier, juger et condamner les coupables.

La sécurité de la population et le respect des droits humains et du droit international humanitaire doivent rester au coeur des préoccupations des autorités de transition, singulièrement quand il s'agit des forces de défense et de sécurité qui doivent être exemplaires envers la population, sans distinction aucune.

30 avril 2023 à 09:03

