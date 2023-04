Sao Tomé-et-Principe : la Banque africaine de développement organise une Journée portes ouvertes à l'intention des organisations de la société civile





TUNIS, Tunisie, 26 April 2023 / PRN Africa / -- Le bureau pays de la Banque africaine de développement à Sao Tomé-et-Principe a organisé sa première journée portes ouvertes le 23 mars 2023 pour discuter de sa stratégie et de son portefeuille pays ainsi que des opportunités et des interventions pour le développement durable et inclusif du pays.

Quelque 31 représentants d'organisations de la société civile ont participé aux échanges qui ont principalement porté sur les questions relatives à l'emploi des jeunes, à la transition énergétique et au soutien à l'agriculture et à l'économie maritime. Parmi les participants figuraient M. Lindley de Jesus, directeur de la planification et des études économiques au ministère de la Planification, des Finances et de l'Économie bleue, et Mme Zeneb Touré, responsable de la société civile et de l'engagement communautaire à la banque.

Souhaitant la bienvenue aux participants, M. Pietro Toigo, chef de bureau pays de la banque, a réitéré l'engagement de l'institution à collaborer avec la société civile de Sao Tomé-et-Principe pour mettre en oeuvre les «?High 5?», les priorités stratégiques de la banque afin de parvenir à une croissance et à un développement inclusifs et durables dans le pays.

M. de Jesus a réaffirmé la contribution de la société civile, affirmant que le gouvernement ne pouvait parvenir à un développement complet et inclusif sans elle. Il a souligné que le rôle des organisations de la société civile ne se limite pas à soutenir le gouvernement, mais qu'il consiste également à lui demander des comptes dans le cadre de leur rôle de surveillance. Il a ajouté que le gouvernement était prêt à collaborer avec les organisations de la société civile pour résoudre les problèmes de développement du pays.

Pour Mme Touré, la Journée portes ouvertes est l'occasion de partager des informations sur le portefeuille de la banque et pour les organisations de la société civile de faire un retour d'information significatif et exploitable afin d'aider à maximiser les efforts de la banque dans le pays. Elle a ajouté que la banque se réjouissait d'en apprendre davantage sur la manière dont la société civile est impliquée dans les diverses initiatives de développement et sur la façon dont elle renforce la réalisation du programme national de développement du pays et des cinq grandes priorités de la banque.

Elle a reconnu le rôle essentiel que jouaient les organisations de la société civile dans la promotion de la prestation de services, de l'aide humanitaire, de la bonne gouvernance, de la transparence, de la responsabilité, de la protection sociale et dans la mise en oeuvre d'un programme de développement axé sur l'humain. Elle a dit espérer qu'après ces échanges, la banque et les organisations de la société civile collaboreront davantage pour relever les défis du développement du pays.

Martha Njeri Kinyoho, responsable principale des organisations de la société civile à la banque, a fait une présentation sur la manière dont la banque collabore avec les organisations de la société civile. Une table ronde a été animée par le chargé du suivi et de l'évaluation, M. Idalécio Viana. Le panel a présenté des études de cas sur certains projets en cours, notamment le projet de développement agricole et rural (PRIASA II,) un projet agricole financé par la banque.

La banque a également présenté son travail et ses résultats des deux dernières années. Des considérations clés et des moteurs économiques qui sous-tendent l'approche stratégique proposée pour la période 2024-2027 ont également été présentés. La discussion a été l'occasion de recueillir des commentaires pour orienter les choix stratégiques au fur et à mesure de l'élaboration et de la finalisation de la stratégie pays de la banque pour Sao Tomé-et-Principe.

