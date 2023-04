Eilat présente la première crème solaire au monde formulée pour nourrir les récifs coralliens menacés d'extinction





« Reef Relief » aidera à lutter contre le blanchiment des coraux

EILAT, Israël, 30 avril 2023 /PRNewswire/ -- Eilat, la station balnéaire de l'État d'Israël, présente la première crème solaire au monde scientifiquement formulée non seulement pour protéger la peau des rayons UV, mais aussi pour nourrir les récifs coralliens menacés d'extinction.

Eilat abrite la merveille écologique qu'est le récif d'eau peu profonde le plus septentrional de la planète et se passionne pour sa protection et celle d'autres récifs coralliens. Le corail est gravement menacé par le changement climatique, la pollution et d'autres activités humaines. On estime que 14 000 tonnes de crème solaire finissent chaque année dans les océans du monde. Jusqu'à 80 % des crèmes solaires ordinaires contiennent des produits chimiques qui contribuent au blanchiment du corail et à la mort des récifs.

Alors que certains fabricants ont commencé à éliminer des produits chimiques nocifs comme l'oxybenzone, Reef Relief va plus loin que n'importe quelle autre crème solaire de la planète pour protéger les récifs coralliens et les aider à prospérer.

Des spécialistes de la mer et des soins de la peau ont mis au point une nouvelle formulation basée sur un écran solaire minéral non nanométrique à base de dioxyde de titane. La formule de base est conforme aux normes ecocert et a fait l'objet de nombreux tests de sécurité en milieu aquatique, notamment sur le c. elegans, les poissons d'eau douce, les poissons d'eau de mer et les larves de corail. La formule nutritive ajoutée pour les récifs est un mélange sur mesure d'oligo-éléments conformes à la FDA, utilisés par les éleveurs de coraux pour nourrir ces derniers et favoriser leur croissance.

Giovanni Giallongo, biologiste marin à l'université Ben Gurion du Néguev à Eilat, a déclaré : « La mise au point d'une crème solaire qui non seulement ne nuit pas au corail, mais qui peut aussi nourrir nos récifs, est une étape importante vers la protection et la préservation de nos océans. Reef Relief pourrait contribuer à la santé des communautés sous-marines et terrestres. »

La crème solaire Reef Relief présente également au monde une autre première, une toute nouvelle certification - pas seulement SPF, mais RPF : Reef Protection Factor (facteur de protection des récifs).

Un nombre croissant de produits prétendent être « respectueux des récifs » ou « sans danger pour les récifs », mais il y a un manque de réglementation dans ce domaine, ce qui signifie que les consommateurs sont facilement induits en erreur. Nous espérons que la nouvelle marque RPF deviendra une norme industrielle et se répandra au-delà d'Israël, dans le monde entier, afin d'aider les consommateurs à faire des choix responsables.

Giallongo a ajouté : « Il s'agit d'un moyen d'identifier les crèmes solaires qui prennent réellement soin des coraux. Une marque FPR comme norme industrielle : cela pourrait changer la donne. »

La ville d'Eilat s'est engagée à respecter l'environnement et s'est révélée être un terrain fertile pour la recherche et le développement dans les domaines de l'aquaculture, de la biotechnologie et des énergies renouvelables et durables.

Cette dernière initiative, espère Eilat, contribuera à protéger l'un des écosystèmes les plus précieux de notre planète, tout en attirant de nouveaux touristes soucieux de l'environnement, qui exploreront les magnifiques récifs de la mer Rouge dans des zones telles que la réserve naturelle de Coral Beach et le récif des dauphins. Reef Relief fait actuellement l'objet d'essais auprès des consommateurs.

