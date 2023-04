Le rapport sur le développement de la Chine numérique (2022) montre que l'économie numérique de la Chine se classe au deuxième rang mondial





Le rapport sur le développement de la Chine numérique (2022) a été publié par l'Administration du cyberespace de Chine lors du 6e Sommet de la Chine numérique le 27 avril. Selon ce rapport, l'économie numérique de la Chine atteindra 50,2 billions de RMB en 2022, se classant au deuxième rang mondial et représentant 41,5 % du PIB de la Chine. La Chine est devenue un moteur majeur pour assurer la croissance et promouvoir la transformation.

À la fin de 2022, la Chine avait construit 2,312 millions de stations de base 5G et comptait 561 millions d'abonnés 5G, soit plus de 60 % du monde. Le nombre d'utilisateurs finaux de l'IdO mobile en Chine a atteint 1,845 milliard, ce qui en fait la première grande économie à avoir plus de connexions IdO mobiles que d'utilisateurs de téléphones mobiles. En 2022, la Chine s'est classée au deuxième rang mondial en termes de production de données, en hausse de 22,7 % en glissement annuel pour atteindre 8,1 ZB, soit 10,5 % du total mondial. La Chine est à la pointe de la technologie, de l'industrie, des réseaux et des applications pour la 5G et accélère la recherche et le développement pour la 6G. Les investissements en R&D des 100 premières sociétés internet chinoises en termes de capitalisation boursière s'élèvent à 338,4 milliards de RMB en 2022. La plateforme nationale intégrée de services gouvernementaux en ligne de la Chine compte plus d'un milliard d'utilisateurs, et un grand nombre de services gouvernementaux couramment utilisés sont disponibles en ligne et dans toutes les provinces. Le nombre d'utilisateurs de l'internet en Chine a atteint 1,067 milliard, et le taux de pénétration de l'internet au niveau national a atteint 75,6 % de la population totale.

Le gouvernement chinois s'est engagé à accélérer la construction de la Chine numérique et à établir un modèle ouvert et gagnant-gagnant de coopération internationale dans le monde numérique d'ici 2023.

30 avril 2023 à 00:20

