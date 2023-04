eBay élargit son offre de luxe en lançant une nouvelle plateforme de marque





« Certified by Brand » invite les designers et les marques à intensifier leurs efforts de revente, offrant aux acheteurs un accès à une sélection élargie de montres, de sacs à main et de bijoux de luxe authentiques

SAN JOSÉ, Californie, 29 avril 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, eBay annonce le lancement de son nouveau programme Certified by Brand, établissant un partenariat direct avec les marques afin d'étendre leur présence sur le marché secondaire, tout en donnant aux acheteurs accès à une plus grande sélection de produits de luxe convoités et de collection. Le programme ajoutera à la plateforme des articles neufs, certifiés comme étant d'occasion, disponibles en édition limitée ou mis en vente exclusivement sur eBay provenant de grandes marques comme Konstantin Chaykin, Zodiac Watches et Le Vian, complétant la garantie d'authenticité d'eBay pour offrir un marché plus fiable.

Le marché secondaire des produits haut de gamme et de luxe a connu une croissance importante en 20221, propulsé par l'enthousiasme des consommateurs à l'égard des achats de produits de collection et de passion. Les marques de luxe sont de plus en plus présentes dans l'espace de revente et nombre d'entre elles ont renforcé leur présence en établissant des partenariats visant à soutenir leur compétitivité sur le marché secondaire. Le programme Certified by Brand d'eBay permet aux marques et aux vendeurs autorisés d'accéder non seulement aux 133 millions d'acheteurs actifs de la plateforme, mais aussi aux informations sur les consommateurs offertes par le réseau mondial d'acheteurs d'eBay.

« Sur le marché de la revente, les articles certifiés représentent une opportunité indéniable pour les marques et les détaillants autorisés, et eBay est le partenaire idéal pour ceux qui cherchent à accroître leur présence, a déclaré Tirath Kamdar, directeur général mondial du luxe chez eBay. Le programme Certified by Brand d'eBay élargit l'accès des acheteurs et des marques, leur permettant d'acheter et de vendre des produits de luxe avec confiance et certitude. »

Certified by Brand comprendra des montres, des sacs à main et des bijoux fins issus d'une liste grandissante de marques luxueuses de premier plan. Chaque annonce de vente du programme affichera une mention « Direct from Brand » (Vendu directement par la marque) ou « Brand Authorized Seller » (Vendeur autorisé par la marque), ainsi que des renseignements en matière de certification par la marque. Ceci permettra aux acheteurs de repérer facilement les annonces issues du programme, de la même façon que la marque Authenticity Guarantee d'eBay permet de distinguer les articles bénéficiant d'une garantie d'authenticité.

« En tant que client de longue date d'eBay, j'ai toujours aimé découvrir des trésors parmi la sélection d'articles mis en vente sur la plateforme, a déclaré Vianney Halter. Je suis heureux de m'associer à eBay pour proposer une sélection extraordinaire de montres à sa clientèle. »

Fort de 28 ans d'expertise acquise en développant son marché en ligne mondial, eBay continue de renforcer la confiance des consommateurs du monde entier envers sa sélection inégalée de produits de luxe. Les programmes comme Authenticity Guarantee, qui garantit actuellement l'authenticité de baskets, de sacs à main, de montres, de bijoux et de cartes à collectionner, ont eu un impact considérable depuis le lancement du service, et les catégories axées sur le luxe ont connu une croissance annualisée à deux chiffres depuis le quatrième trimestre de 2019. Certified by Brand témoigne de l'engagement continu d'eBay à renforcer la confiance envers l'expérience d'achat de produits hautement passionnants et de grande valeur sur sa plateforme, aussi bien pour les marques que pour les détaillants et les acheteurs.

Proposer une sélection élargie d'articles fiables à un plus grand nombre d'acheteurs

Les partenaires du programme Certified by Brand auront accès aux renseignements sur les consommateurs provenant du réseau mondial d'acheteurs d'eBay et pourront influencer le prix de leurs produits de marques sur le marché secondaire. En outre, le programme donne aux marques et aux vendeurs autorisés le pouvoir de contrôler la valeur et l'image de leur marque. En effet, en ayant accès aux différents canaux de la plateforme eBay, les marques et les vendeurs autorisés pourront amplifier leurs propres messages, afin de stimuler leur croissance et d'écouler leurs stocks.

Les acheteurs disposeront désormais de plusieurs façons de rechercher des produits de luxe authentiques sur eBay.com, en distinguant les annonces grâce aux marques suivantes :

1. Certified by Brand : Les articles seront certifiés par les marques et tous les produits des marques horlogères seront assortis d'une garantie d'au moins un an. De plus, les bijoux et les sacs à main incluront un certificat d'authenticité à l'achat, assurant la fiabilité de chaque transaction. Les annonces du programme porteront une des deux marques suivantes :

Direct From Brand : Cette catégorie regroupe les articles neufs et d'occasion qui proviennent directement du fabricant de la marque ou qui ont déjà été authentifiés par la marque.

Cette catégorie regroupe les articles neufs et d'occasion qui proviennent directement du fabricant de la marque ou qui ont déjà été authentifiés par la marque. Brand-Authorized Seller : Cette catégorie comprend les articles neufs et d'occasion provenant d'un vendeur qui a été autorisé par la marque et dont le stock est fourni par celle-ci.

Cette catégorie comprend les articles neufs et d'occasion provenant d'un vendeur qui a été autorisé par la marque et dont le stock est fourni par celle-ci. Marques participantes : ADPT (All Day, Purpose, Terrain), Alberto Milani, ALOR, Badgley Mischka , Diana M., Ernst Benz , I.Reiss, Judith Ripka , Konstantin Chaykin , Le Vian , Lika Behar Collection, Perrelet, RPaige, Roman+Jules, Vianney Halter et Zodiac Watches.

2. Garantie de l'authenticité : Lancé sur le marché américain en 2020 pour les ventes de montre, le service de garantie de l'authenticité d'eBay vérifie les montres, les sacs à main, les bijoux, les baskets et les cartes à collectionner admissibles, sans frais pour l'acheteur ou le vendeur. Le service a été élargi et inclut désormais cinq catégories sur eBay, lesquelles sont disponibles dans cinq pays pour une sélection de produits. Les articles du programme Certified by Brand ne seront pas admissibles au service de garantie de l'authenticité d'eBay. Consultez la page sur la garantie de l'authenticité pour en savoir plus.

Certified by Brand est actuellement disponible pour les marques et les acheteurs situés aux États-Unis. Des marques et des vendeurs autorisés supplémentaires continueront d'être ajoutés au cours des prochaines semaines, et d'autres entreprises devraient se joindre au programme Certified by Brand au cours l'année à venir. De plus, eBay compte étendre le programme vers d'autres marchés à l'avenir. Apprenez en plus sur le programme Certified by Brand d'eBay à la page ebay.com/certified-by-brand et explorez la sélection de montres, sacs à main et bijoux . Pour plus d'informations, suivez @eBay sur Instagram , Twitter, YouTube et Facebook .

Le luxe sur eBay : les chiffres

Sur eBay, les catégories axées sur les produits de luxe (montres, sacs à main, bijoux et baskets) ont connu une croissance annualisée à deux chiffres depuis le quatrième trimestre de 2019.

Dans les trois plus grands marchés d'eBay (États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne) en ce qui concerne les montres et sacs à main vendus à plus de 500 $ et les bijoux vendus à plus de 300 $ :

Le nombre moyen d'annonces à prix fixe publiées quotidiennement a connu une augmentation à deux chiffres en mars 2023, comparativement à la même période de l'année précédente.



En 2022, plus de 60 % des montres, plus de 50 % des sacs à main et plus de 30 % des bijoux mis en vente étaient classés comme des articles d'occasion.



Au total, les montres, les sacs à main et les bijoux ont atteint un nombre moyen d'annonces quotidiennes de plus de 170 000, 100 000 et un million, respectivement, en 2022.

À propos d'eBay

eBay Inc. (Nasdaq : EBAY) est un chef de file mondial en matière de commerce qui relie les personnes les unes aux autres et qui bâtit des communautés afin de créer des perspectives économiques pour tous. Notre technologie favorise la réussite de millions d'acheteurs et de vendeurs dans plus de 190 marchés du monde entier, offrant à tous la possibilité de connaître la croissance et la prospérité. Fondé en 1995 à San José, en Californie, eBay est l'un des sites les plus importants et dynamiques au monde. Il propose des prix avantageux et une sélection exceptionnelle. En 2022, nous avons généré plus de 74 milliards de dollars en volume brut de marchandises. Pour en savoir plus sur l'entreprise et ses marques en ligne à l'échelle mondiale, consultez le site www.ebayinc.com

