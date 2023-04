Guterres remercie la France de son aide pour l'évacuation d'employés de l'ONU du Soudan





NEW YORK, 28 April 2023 / PRN Africa / -- Des affrontements ont éclaté le 15 avril, principalement dans la capitale soudanaise Khartoum et dans la région du Darfour, entre l'armée régulière et des forces paramilitaires, plongeant le pays dans le chaos.

La Marine nationale française a transporté plus de 350 employés de l'ONU et leurs familles de Port-Soudan à Djeddah, en Arabie saoudite, mardi soir, a précisé le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, dans une déclaration à la presse publiée jeudi soir.

Evacution d'employés d'El Fasher

Jeudi, plus de 70 membres du personnel des Nations Unies et affiliés, ainsi que d'autres personnes, ont été transportés par avion de l'armée de l'air française d'El Fasher, au Soudan, à la capitale du Tchad, N'Djamena, a-t-il ajouté.

« Nous remercions également les autorités du Royaume d'Arabie saoudite, du Tchad, du Kenya et de l'Ouganda pour avoir facilité l'arrivée de nos collègues et de leurs familles », a dit le porte-parole.

« Le Secrétaire général est également très reconnaissant aux nombreux autres États Membres, dont les États-Unis, la Jordanie, la Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada, qui ont aidé à assurer le transport en toute sécurité du personnel de l'ONU », a-t-il ajouté.

Appel au respect du cessez-le-feu

Le Secrétaire général a réitéré son appel aux parties au conflit, aux généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo « Hemedti », ainsi qu'aux Forces armées soudanaises et aux Forces de soutien rapide, à respecter le fragile cessez-le-feu qui a débuté mardi.

Le chef de l'ONU « se tient aux côtés du peuple soudanais, de ses espoirs et de ses demandes de paix, de restauration d'un régime civil et de transition démocratique », a dit son porte-parole, ajoutant que l'ONU continuerait d'être aux côtés du peuple soudanais.

Un centre des Nations Unies à Port-Soudan, dirigé par le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan, Volker Perthes, permet à l'ONU de continuer à travailler avec ses partenaires pour soutenir la paix et soulager les souffrances humanitaires.

29 avril 2023

