Khartoum: le Secrétaire général se félicite de l'évacuation du personnel des Nations Unies vers d'autres endroits au Soudan, grâce à la coopération de toutes les parties

NEW YORK, 25 April 2023 / PRN Africa / -- La déclaration suivante a été communiquée, aujourd'hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l'ONU:

Le Secrétaire général accueille avec satisfaction la réinstallation provisoire vers d'autres endroits au Soudan de centaines de membres du personnel des Nations Unies et de leurs dépendants et du personnel associé qui ont pu quitter Khartoum. Il se félicite que toutes les parties au Soudan aient coopéré pour que l'opération se déroule sans incident. Le Secrétaire général réitère son appel à ces parties pour qu'elles cessent immédiatement les hostilités et laissent tous les civils quitter les zones de combat.

Le Secrétaire général réaffirme que les Nations Unies sont tout entières dévouées à rester aux côtés du peuple soudanais et à travailler pour lui, avec un soutien total à l'aspiration à un avenir sûr et pacifique et à un retour à la transition démocratique. Les Nations Unies poursuivront leur travail tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Soudan.

Le Secrétaire général continuera ses bons offices, en coordination étroite avec les partenaires des Nations Unies, pour apaiser les tensions et obtenir un cessez-le-feu durable.

29 avril 2023 à 12:13

