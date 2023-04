Mise à jour sur les négociations avec l'Alliance de la Fonction publique du Canada





OTTAWA, ON, le 29 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de travailler avec l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) pour négocier des ententes équitables, concurrentielles et raisonnables.

Hier, les négociateurs du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ont déposé une offre globale finale actualisée qui répond à toutes les revendications restantes de l'AFPC. Les détails précis sont gardés à la table de négociation, mais cette offre s'appuie sur la recommandation de la Commission de l'intérêt public, un tiers indépendant, pour présenter une offre salariale bonifiée. En plus de cette nouvelle offre salariale, nous avons également proposé des solutions pour répondre aux priorités telles que le télétravail, l'ancienneté et la sous-traitance, sans entraver notre capacité à fournir des services aux Canadiennes et aux Canadiens.

Cette offre finale, qui comporte des améliorations aux conditions salariales et non salariales, est équitable, concurrentielle et raisonnable, et nous croyons que les fonctionnaires devraient avoir l'occasion de prendre connaissance des détails pour l'évaluer.

Nous restons à la table de négociation afin de conclure des ententes qui sont avantageuses pour nos fonctionnaires et qui sont raisonnables pour les contribuables, mettant fin aux perturbations de service le plus rapidement possible.

