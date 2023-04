Le Canada et l'Alberta renforcent le soutien apporté aux familles fuyant la violence





CALGARY, AB, le 29 avril 2023 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Jeremy Nixon, ministre provincial des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux et Tanya Fir, secrétaire parlementaire de l'Alberta pour la condition féminine, ont annoncé aujourd'hui un investissement combiné supplémentaire de 2,2 millions de dollars. Grâce à cet investissement, plus de femmes et leurs familles auront un endroit sûr où se réfugier lorsqu'elles fuient la violence.

La violence familiale est un problème grave qui touche des familles partout au pays. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Alberta versent chacun plus de 1,1 million de dollars pour aider la YW Calgary à accroître le nombre de places pour femmes dans sa maison d'hébergement Sheriff King Home. Ces investissements sont réalisés au titre de l'entente bilatérale Canada-Alberta conclue dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La maison d'hébergement d'urgence Sheriff King Home de la YW Calgary soutient en moyenne 600 femmes et enfants par année. Ce financement permettra de presque doubler le nombre de places, qui passera de 44 à 80. La maison d'hébergement réaménagée devrait rouvrir en septembre 2023.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous investissons 1,1 million de dollars de plus pour aider les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale à Calgary. Cet investissement supplémentaire soutiendra la création d'un refuge sûr où les femmes et leurs enfants auront la possibilité de guérir et d'avoir un nouveau départ. C'est un exemple éloquent de la façon dont la Stratégie nationale sur le logement améliore concrètement la vie des personnes survivantes de la violence familiale. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Il est essentiel de veiller à ce qu'une personne qui fuit une situation de violence ait un endroit où aller. Nous sommes déterminés à assurer la sécurité des femmes et des familles et à leur faire savoir qu'elles peuvent demander de l'aide. Notre gouvernement est reconnaissant des partenariats avec des organismes comme la YW Calgary, car ils offrent un soutien important aux personnes dans le besoin. » - L'honorable Jeremy Nixon, ministre provincial des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux

« Le gouvernement de l'Alberta est déterminé à soutenir les personnes survivantes de la violence familiale. Je suis fière de notre contribution aux 2,2 millions de dollars versés à la YW Calgary pour que nous continuions ensemble sur cette voie. Cet investissement est un exemple des nombreuses initiatives de notre gouvernement pour aider les femmes et les familles fuyant la violence familiale. » - Tanya Fir, secrétaire parlementaire de l'Alberta pour la condition féminine

« La YW Calgary est ravi d'avoir reçu des fonds supplémentaires des gouvernements de l'Alberta et du Canada pour réaménager la maison d'hébergement d'urgence Sheriff King destinée aux femmes et aux enfants fuyant la violence familiale. Nous pourrons ainsi presque doubler le nombre de places et aider les femmes et les enfants à passer d'une situation de crise à la stabilité dans la dignité. » - Sue Tomney, directrice générale de la YW Calgary

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Soutenir les ensembles de logements axés sur les collectivités est l'une des mesures clés de la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l' Alberta .

