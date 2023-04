CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse - L'administration provisoire prolongée afin de poursuivre le rehaussement des soins et des services offerts





QUÉBEC, le 29 avril 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, annonce que l'administration provisoire du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Boisé Sainte-Thérèse inc. est prolongée pour une période additionnelle d'au plus 180 jours. Les équipes en place poursuivent le travail afin de s'assurer de la qualité des soins offerts aux personnes aînées.

Rappelons que depuis le 1er novembre 2022, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a été mandaté pour assurer l'administration provisoire du CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse inc.

Depuis novembre dernier, des actions d'amélioration continue ont été mises en place afin d'assurer la sécurité et les soins et services offerts aux personnes hébergées. L'ensemble des efforts déployés ont permis de rehausser considérablement la qualité du milieu de vie. La prolongation de l'administration provisoire jusqu'au 26 octobre 2023 vise à s'assurer que les interventions nécessaires, qui sont toujours en cours, soient bien implantées dans ce milieu d'hébergement et à assurer leur pérennité.

« L'administration provisoire, en place depuis plusieurs mois déjà au CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse, nous a permis de déployer des interventions substantielles pour rehausser les soins et les services offerts aux personnes hébergées. La prolongation de l'administration provisoire vise la consolidation des interventions en cours afin qu'elles deviennent pérennes. Je remercie les équipes du CISSS des Laurentides qui resteront sur place tant et aussi longtemps que cela sera nécessaire. Le gouvernement ne fera aucun compris sur la santé, la sécurité et le bien-être des usagers. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

L'administration provisoire d'un établissement privé, tel que les résidences privées pour aînés (RPA), est possible depuis le printemps 2022 avec l'adoption de la Loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que la surveillance de la qualité des services de santé et des services sociaux. Il s'agit d'un levier important afin d'assurer la qualité des soins et des services dans ce type d'installation.

