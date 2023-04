Début de la saison de pêche au homard - Québec octroie un financement pour mieux identifier les produits marins d'ici





QUÉBEC, le 29 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et l'adjoint gouvernemental aux pêches, M. Stéphane Sainte-Croix, annoncent, pour la saison 2023, l'octroi d'un financement de 200 000 $ au Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie afin de renouveler l'initiative de traçabilité du homard gaspésien.

Depuis 11 ans, le homard pêché près des côtes de la Gaspésie et de l'île d'Anticosti porte une étiquette marquée d'un code alphanumérique. Grâce à ce dernier, les consommateurs sont en mesure de savoir qu'il s'agit d'un homard de la Gaspésie et de connaître le nom du pêcheur, le nom du bateau et la zone dans laquelle se trouvait le homard lors de la prise.

En marge de cette initiative importante pour l'identification des produits d'ici et du chantier gouvernemental en faveur d'une plus grande autonomie alimentaire, M. Lamontagne et M. Sainte-Croix souhaitent aux pêcheurs, ainsi qu'à tous les travailleurs de la mer, une généreuse saison 2023.

Citations

« Je tiens à souligner le travail et la passion des quelque 1 500 pêcheurs et aides-pêcheurs de homard du Québec qui non seulement garnissent nos tables de produits d'exception, mais contribuent également au développement durable de l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales. Les crustacés du Saint-Laurent font la fierté des régions côtières et sont prisés tant sur les marchés locaux qu'à l'international. Notre gouvernement continuera de soutenir les efforts de l'industrie pour écocertifier les pêcheries. À tous et à toutes, je souhaite une excellente saison 2023! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La pêche au homard dynamise l'activité socioéconomique des régions côtières, particulièrement celles de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Cette année, je constate avec joie que l'arrivée de nouveaux pêcheurs est notable. J'enjoins les pêcheurs et les aides-pêcheurs, qu'ils soient novices ou expérimentés, à faire preuve de prudence lors de leurs sorties en mer. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

La pêcherie des Îles-de-la-Madeleine et celle de la Gaspésie sont les premières pêcheries côtières de homard au Canada à être certifiées par le Marine Stewardship Council. L'écocertification contribue à garantir qu'une pêche est effectuée selon les principes du développement durable et de la régénération des stocks.

à être certifiées par le Marine Stewardship Council. L'écocertification contribue à garantir qu'une pêche est effectuée selon les principes du développement durable et de la régénération des stocks. Une trentaine d'usines situées dans les régions maritimes détiennent une autorisation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour transformer le homard. Les débarquements de ce crustacé au Québec sont estimés à plus de 201 M$ annuellement.

