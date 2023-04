DÉCLARATION PUBLIQUE DE SEL WINDSOR LTÉE CONCERNANT L'ATTAQUE INJUSTIFIÉE ET LES NÉGOCIATIONS





WINDSOR, Ontario, le 28 avril 2023 /CNW/ -- Sel Windsor Ltée a confirmé auprès du service de police de Windsor qu'à environ minuit hier soir, trois individus masqués armés de bâtons de baseball sont entrés illégalement dans la mine de sel Ojibway de l'entreprise. Les intrus armés ont tendu une embuscade à l'un des employés de Sel Windsor, le frappant violemment à répétition avec leurs bâtons. L'unité des crimes majeurs du service de police de Windsor a ouvert une enquête. Heureusement, les blessures de la victime ne mettent pas sa vie en danger, et on s'attend à un rétablissement complet. À la lumière de ce geste criminel méprisable et non justifié, l'entreprise suspend les négociations avec le syndicat.

Par respect pour le processus de négociation à ce stade-ci, l'entreprise n'a pas répondu aux nombreuses représentations erronées du syndicat et d'autres groupes concernant les intentions de l'entreprise à la table de négociation. À la lumière de l'attaque odieuse d'hier soir, l'entreprise juge qu'il est temps de rétablir les faits sur certaines questions.

Premièrement, l'entreprise n'a jamais eu l'intention d'éliminer des emplois syndiqués en faisant appel à des sous-traitants. Les propositions de l'entreprise limitent le recours à des entrepreneurs externes pour compléter la main-d'oeuvre actuelle lorsque ses travailleurs syndiqués n'ont pas les compétences ou la disponibilité nécessaires pour effectuer certaines tâches. Les propositions de l'entreprise stipulent expressément que celle-ci ne fera pas appel à des entrepreneurs pour éliminer des emplois syndiqués. Il est faux de prétendre le contraire.

Deuxièmement, l'entreprise négocie de bonne foi depuis le début du processus. Le seul objectif de l'entreprise dans ces négociations est d'exploiter une entreprise sécuritaire et concurrentielle qui continuera d'offrir de bons emplois syndiqués bien rémunérés pendant de nombreuses années. Jusqu'à présent, l'entreprise estimait réaliser des progrès à un rythme lent, mais régulier.

L'entreprise entend concentrer ses efforts sur l'identification des auteurs de cette attaque et de leurs complices. À cette fin, elle offre une récompense de 50 000 $ à quiconque fournira à la police des renseignements qui mèneront à l'arrestation des agresseurs et à des poursuites à leur endroit.

28 avril 2023 à 21:20

