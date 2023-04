Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse annoncent des mesures pour répondre aux besoins en santé mentale dans le cadre des recommandations formulées par la Commission des pertes massives





Le gouvernement fédéral et la Nouvelle-Écosse annoncent un financement initial combiné de 18 millions de dollars sur deux ans pour l'aide à la santé mentale

OTTAWA, ON, le 28 avril 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse prennent des mesures pour concevoir et mettre en place des services de santé mentale et de soutien aux personnes en deuil dans les comtés de Cumberland, Colchester et East Hants, comme le recommande le rapport final de la Mass Casualty Commission (Commission des pertes massives).

Brian Comer, ministre responsable des dépendances et de la santé mentale du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et l'honorable Carolyn Bennett, ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la santé, ont annoncé un investissement conjoint de 18 millions de dollars afin de rendre disponibles, dès maintenant, davantage de services de santé mentale et de soutien aux personnes en deuil. Ceci permettra la collaboration immédiate avec les personnes des communautés touchées pour concevoir et fournir des programmes et des services qui répondent à leurs besoins uniques.

« Les événements tragiques qui se sont déroulés dans cette province il y a trois ans ont eu un impact durable sur les familles des victimes et les communautés dans lesquelles elles vivent, » a déclaré le ministre Comer. « Aujourd'hui, nous prenons une mesure importante pour répondre au besoin immédiat de soutien en matière de santé mentale dans les communautés en finançant l'embauche d'un plus grand nombre de personnes et l'offre d'un plus grand nombre de services. En même temps, nous entamons immédiatement une consultation des communautés pour concevoir des programmes et des services qui répondent à leurs besoins, aujourd'hui et à l'avenir. »

La Commission des pertes massives a recommandé que les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse financent conjointement un programme visant à répondre aux besoins non satisfaits en matière de santé mentale et de soutien aux personnes en deuil dans les communautés touchées, et ce, avant le 1er mai.

Le gouvernement du Canada fournira une première tranche de 9 millions de dollars sur deux ans, et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'engage également à verser 9 millions de dollars au cours des deux prochaines années.

La commission a également recommandé que le programme :

-- fournisse un soutien concerté en cas d'urgence et assure une transition vers des soins de longue durée au fil du temps

-- soit élaboré et mis en oeuvre par une équipe locale multidisciplinaire de professionnels de la santé

-- donne aux communautés mi'kmaq la possibilité de participer au programme

-- soit financé pour réaliser des évaluations des besoins et des impacts en 2023, 2025 et 2028.

Par ailleurs, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit dès maintenant de nouvelles ressources communautaires, notamment :

Du personnel d'approche en santé mentale, basé à Truro , à partir du lundi 1 er mai. Les travailleurs de proximité se rendront dans les communautés pour soutenir le mieux-être mental au moyen d'interventions individuelles ou de groupe. Ils aideront également les gens à obtenir d'autres types de soutien, y compris des soins cliniques de santé mentale, si nécessaire.

, à partir du lundi 1 mai. Les travailleurs de proximité se rendront dans les communautés pour soutenir le mieux-être mental au moyen d'interventions individuelles ou de groupe. Ils aideront également les gens à obtenir d'autres types de soutien, y compris des soins cliniques de santé mentale, si nécessaire. Une unité mobile dotée d'une équipe clinique offrira une gamme de services de santé et de mieux-être dans la communauté, y compris du soutien au mieux-être mental et aux personnes en deuil. Ces services seront accessibles les samedis du mois de mai, à partir du 6 mai, à la caserne de pompiers, au 5554 Glooscap Trail, à Bass River . L'horaire des dates, heures et lieux communautaires où les services seront ensuite offerts dans les comtés de Cumberland , Colchester et East Hants sera précisé.

. L'horaire des dates, heures et lieux communautaires où les services seront ensuite offerts dans les comtés de , et East Hants sera précisé. Une deuxième équipe, axée sur l'engagement communautaire, sera sur place avec l'unité mobile afin de recueillir les avis de la communauté sur la meilleure façon de répondre à ses besoins. Les membres de la communauté peuvent également rencontrer cette équipe à partir du 6 mai à la caserne de pompiers de Bass River .

Les membres de la communauté qui ont des questions peuvent appeler le 211 pour plus d'informations.

Le recrutement d'une équipe de personnel clinique et de première ligne qui fournira les soins de proximité a débuté. Entre autres, un responsable clinique du deuil agira comme spécialiste des services aux personnes en deuil dans la zone de santé nord et dans l'ensemble du système de santé. L'équipe comprendra aussi des spécialistes du deuil, des cliniciens en santé mentale, des infirmières praticiennes, des travailleurs de proximité et des accompagnateurs.

La consultation des communautés commencera immédiatement, en collaboration avec les principaux partenaires et les communautés, en ce qui a trait aux évaluations des besoins et des répercussions. Les dates, heures et lieux de consultation seront rendus publics au fur et à mesure qu'ils seront fixés.

Des discussions sont en cours pour identifier un partenaire communautaire qui travaillera avec Santé Nouvelle-Écosse, IWK, Tajikeimik (l'organisation Mi'kmaq pour la santé et le bien-être) le gouvernement et les organisations communautaires à la mise en oeuvre de programmes et de services à long terme, conçus avec la communauté. De plus amples informations seront disponibles dans les dix prochains jours.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à collaborer avec la province de la Nouvelle-Écosse pour donner suite aux recommandations de la Commission des pertes massives et répondre aux besoins de la population de la Nouvelle-Écosse en matière de santé mentale et de soutien aux personnes en deuil suite aux événements tragiques qui se sont produits il y a trois ans. Le chemin à parcourir ne sera pas sans difficulté, mais il mettra l'accent sur l'importance des communautés, de l'équité et des déterminants sociaux de la santé mentale. Nous aiderons la Nouvelle-Écosse à renforcer ses capacités en matière de santé mentale, notamment par l'intermédiaire de son programme de santé mentale et de lutte contre les dépendances, et nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour veiller à ce que les communautés disposent des soutiens appropriés en matière de santé mentale. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la santé

« Les événements tragiques qui se sont déroulés dans la province il y a trois ans ont eu un impact durable sur les familles des victimes et les communautés dans lesquelles elles vivent. Aujourd'hui, nous prenons une mesure importante pour répondre au besoin immédiat de soutien en santé mentale dans les communautés en finançant l'embauche d'un plus grand nombre de personnes et l'offre d'un plus grand nombre de services. Parallèlement, nous entamerons des consultations avec les communautés pour concevoir des programmes et des services qui répondront à leurs besoins actuels et futurs. »

L'honorable Brian Comer

Ministre responsable des dépendances et de la santé mentale, gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Faits en bref



La recommandation de la Commission est la suivante [traduction] :

« (a) D'ici le 1er mai 2023, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse devraient financer conjointement un programme visant à aborder l'urgence de santé publique qui prévaut dans les comtés de Colchester , Cumberland et Hants en raison de l'absence d'un soutien suffisant en matière de santé mentale et de deuil à la suite des pertes massives survenues en avril 2020.

(b) Ce programme devrait être élaboré et mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire locale, composée de professionnels de la santé et pouvant compter sur des ressources externes, si nécessaire.

(c) Le programme devrait assurer un soutien concerté de façon urgente et la transition vers les soins de longue durée au fil du temps.

(d) Les communautés mi'kmaq doivent avoir la possibilité de participer à l'élaboration du programme de manière conjointe ou indépendante.

(e) Le programme devrait recevoir le financement nécessaire à la réalisation d'évaluations des besoins et des répercussions en 2023, 2025 et 2028. »

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

28 avril 2023 à 17:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :