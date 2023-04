LE NOUVEAU RÉFRIGÉRATEUR AVEC PORTE À DEUX BATTANTS SIGNATURE KITCHEN SUITE DE LG ALLIE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE ET CONCEPTION POLYVALENTE





La marque d'appareils électroménagers de luxe lance sur le marché canadien un réfrigérateur avec porte à deux battants encastrable de 48 po

TORONTO, le 28 avril 2023 /CNW/ - Signature Kitchen Suite, la marque de luxe à la croissance rapide reconnue pour ses électroménagers pour la cuisine novateurs, a le plaisir d'annoncer que son nouveau réfrigérateur avec porte à deux battants encastrable de 48 po est maintenant offert au Canada. Ce nouveau réfrigérateur novateur a récemment été présenté au Kitchen and Bath Industry Show (KBIS) 2023 à Las Vegas.

Doté d'une conception réfléchie, notamment un écran ACL facile à lire et un tiroir fonctionnel et convertible offrant des températures allant de 5 ?C à -21 ?C, ce réfrigérateur permet de conserver les aliments avec précision et de prolonger leur fraîcheur grâce à cinq niveaux de température distincts : vin froid, réfrigérateur/charcuterie, viandes et fruits de mer, boissons et congélateur. Les tiroirs et les bacs exclusifs soulevez et partez et les deux tiroirs du congélateur offrent plus d'espace pour conserver les aliments surgelés parfaitement froids tout en étant à une hauteur de comptoir standard, et la machine à glaçons double rehausse les boissons de toutes sortes grâce aux glaçons en forme de cube et de sphère Craft IceMC. Un éclairage à DEL supplémentaire dissimulé sous les tablettes permet d'éclairer entièrement l'intérieur, en particulier les tablettes.

Le nouveau réfrigérateur Signature Kitchen Suite de 48 po offre au monde du design une capacité et une fonctionnalité accrues dans la configuration populaire des réfrigérateurs avec porte à deux battants. En plus d'être doté d'une finition en acier inoxydable, le réfrigérateur propose une option de panneau extérieur personnalisé pour ceux qui préfèrent un aspect affleurant et intégré. La conception élégante de ce réfrigérateur en fait un véritable ajout artistique à toute cuisine, en particulier grâce à la conception intégrée apparence signature qui offre une polyvalence impressionnante, que ce soit l'option d'installation standard ou encastrée.

Ce nouveau réfrigérateur avec porte à deux battants Signature Kitchen Suite de 48 po est conçu pour relever le marché de la cuisine de luxe grâce à une conception innovante et à une technologie intelligente. Il s'agit d'un réfrigérateur-congélateur homologué ENERGY STARMD qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'appareil intelligent et efficace. La garantie de trois ans de Signature Kitchen Suite assure également la tranquillité d'esprit des acheteurs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce réfrigérateur, veuillez consulter le site https://www.signaturekitchensuite.com/ca-fr.

À propos de Signature Kitchen Suite

Signature Kitchen Suite est synonyme d'innovation dans le marché des électroménagers de luxe pour la cuisine dotés de technologies de pointe qui offrent plus de polyvalence dans la préparation de repas inégalés, avec un respect pour la nourriture à tous les égards. Marque de luxe du chef de file mondial du marché des électroménagers, LG Electronics, Signature Kitchen Suite accueille une nouvelle génération de cuisiniers TechnicureanMC avant-gardistes, alliant leur passion pour la cuisine à leur goût pour l'innovation. De la première cuisinière sous vide intégrée au seul réfrigérateur avec porte à deux battants encastrable avec tiroir central convertible, les électroménagers polyvalents et performants de Signature Kitchen Suite offrent l'expérience suprême en matière de cuisson précise. Visitez le site www.signaturekitchensuite.com/ca-fr ou suivez la marque sur les canaux sociaux @SKSappliances.

