L'Association des pompiers de Montréal accueille favorablement le rapport de la Coroner Géhane Kamel sur le décès du pompier Pierre Lacroix, mais exprime certaines réserves à l'égard de l'avenir de certaines recommandations et de potentiels ajustements futurs en matière de sauvetage nautique au Service de sécurité-incendie de Montréal (SIM)





MONTRÉAL, le 28 avril 2023 /CNW/ - Reconnaissant que le rapport de la Coroner Kamel démontre qu'elle a compris que le service de sauvetage nautique était inadéquat au SIM et que des correctifs majeurs doivent être apportés rapidement, l'Association des Pompiers de Montréal déplore que, malgré tout ce qui a été dit, les pompiers et pompières de Montréal demeurent aujourd'hui encore exposés inexorablement à l'absence de formation et à différentes autres lacunes en la matière qui en fait l'enfant pauvre d'un parent dans le même état qui est la formation en général des pompières et des pompiers au SIM.

« Il n'existe que trois (3) embarcations sur les huit (8) nécessaires pour assurer l'ensemble du service de sauvetage nautique; ce qui est largement insuffisant à raison de plus que ces embarcations sont affectées à la couverture des secteurs critiques, bien que l'une localisée loin de l'autre sur le territoire, ait pour effet de livrer les pompiers-sauveteurs à eux-mêmes » a dit le président de l'APM, Chris Ross. Celui-ci déplore du même coup que ces sauveteurs ne peuvent compter sur les renforts essentiels d'une deuxième embarcation pour assurer leur sécurité tant par voie nautique que terrestre lors d'opérations stratégiques de sauvetage.

Monsieur Ross a renchéri en précisant que l'Association des Pompiers de Montréal continuait à faire des pieds et des mains auprès tant de la CNESST que des autorités du SIM, qui jusqu'à présent ont fait montre d'aveuglement : spécialement la CNESST qui, malgré la contestation de l'Association, avait autorisée la mise en place de l'autoformation qui est maintenant dénoncée par la Coroner et l'une des causes de la dilution des connaissances et des compétences vitales aux pompiers, puis qui s'est malheureusement généralisée à toutes les disciplines du Service. Aussi, l'Association avait pourtant insisté afin que les pompiers des équipes de sauvetage nautique puissent bénéficier d'une formation sur les interventions en eaux vives; formation qui, en dépit des voeux exprimés dans la foulée de la mort tragique du pompier Pierre Lacroix, par noyade, dans les eaux des rapides de Lachine le soir fatidique du 17 octobre 2021, n'a jamais été mise en place.

« En plus, les nouvelles embarcations acquises par le SIM ne sont toujours pas opérationnelles pour le sauvetage faute de formation, après avoir été, en plus, en cale sèche en raison de différents et inquiétants bris mécaniques » a renchéri le président de l'APM pour qui cet enjeu majeur relié à la formation inexistante prend des allures de saga nautique inacceptable qui ajoute l'insulte à l'injure.

Déjà que les travaux de la recommandation qui avait été émise au ministère de la Sécurité publique par la CNESST, qui omettait d'inclure des représentants des travailleurs, de mettre en place un groupe de travail chargé d'identifier les différentes mesures et les bonnes pratiques permettant d'améliorer la santé et la sécurité des divers intervenants soient pratiquement complétés sans consulter les associations représentants les pompières et les pompiers malgré que la Coroner considère dans son rapport; (extrait) /... qu'il serait sans doute souhaitable qu'une association de pompiers puisse être partie prenante afin de rendre les travaux de ce comité pérennes et en cohésion avec la réalité terrain.

L'Association des pompiers espère que le rapport de la Coroner sonnera le glas de l'absence de formation nautique adéquate et donnera le ton à un changement de cap essentiel et urgent en telle matière, au nom non seulement de la sécurité et de la santé de ses membres, mais aussi à celles des citoyennes et citoyens de Montréal qui sont en droit de s'attendre en cas de situations critiques à l'accès à des services d'assistance et de sauvetage dignes de ce nom.

Dans cette optique, l'Association fera tout en son pouvoir et mettra tout en oeuvre pour s'assurer que les recommandations de la Coroner Kamel soient mises en place dans un laps de temps raisonnable.

Le leader syndical a conclu en affirmant que les redressements souhaités, par-delà les voeux pieux, sont à toutes fins utiles une inexorable question de bon sens et de saine gestion des services spécialisés au SIM.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

28 avril 2023

Communiqué