La Ville de Montréal réagit au rapport d'enquête de la coroner sur l'incident ayant coûté la vie à un pompier du Service de sécurité incendie de Montréal

MONTRÉAL, le 28 avril 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal présente sa réaction aux conclusions du rapport de la coroner Me Géhane Kamel concernant l'accident ayant coûté la vie, le 17 octobre 2021, au pompier Pierre Lacroix du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Le SIM prend acte des conclusions formulées dans le rapport de la coroner.

En premier lieu, la Ville désire rendre hommage au pompier, Monsieur Pierre Lacroix, décédé dans l'exercice de ses fonctions lors d'une opération de sauvetage dans les rapides de Lachine.

« Le décès de notre valeureux confrère Pierre Lacroix est un événement tragique et encore aujourd'hui je salue le courage et le dévouement dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. », à déclaré Richard Liebmann, directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal.

La mission du SIM est de sauvegarder la vie des citoyens, préserver les biens et protéger l'environnement. Toutefois, dans l'accomplissement de cette mission, la santé et la sécurité des membres du SIM sont primordiales. Ainsi, nous mettons tout en oeuvre pour assurer une culture axée sur la santé et la sécurité au travail, utilisant des outils et des méthodes de travail qui ont pour but de minimiser les risques pour les membres.

Cette culture implique une constante évolution des outils et des méthodes de travail. Depuis le tragique décès du pompier Pierre Lacroix, le SIM a entre autres mis en place un comité formé d'instructeurs qualifiés afin de revoir l'offre de service, la formation et le maintien des compétences des pompières et pompiers faisant partie de l'équipe de sauvetage nautique. Ce comité intégrera les recommandations de la coroner dans ses réflexions et propositions. Le SIM a également fait l'acquisition de plusieurs équipements dans le but d'améliorer l'efficacité et la sécurité des interventions d'urgence.

Rappelons que le SIM a entrepris avant le tragique événement une démarche afin d'acquérir 12 embarcations de haute performance, conçues sur mesure pour la mission de sauvetage nautique et munies de plusieurs équipements à la fine pointe de la technologie. Cette nouvelle flotte prendra progressivement service dès mai 2023.

La Ville de Montréal réitère que la sécurité de la population et de ses employés est primordiale. L'administration municipale entend poursuivre ses efforts et renforcer ses actions visant à protéger la santé et la sécurité des pompières et pompiers qui réalisent des interventions de sauvetage nautique.

28 avril 2023 à 14:57

