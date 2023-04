Le ministre Mathieu Lacombe mandate un groupe d'experts pour un meilleur rayonnement de la culture québécoise et de la langue française sur les plateformes numériques





QUÉBEC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Dans le contexte de l'économie numérique et de l'omniprésence des grandes plateformes internationales pour l'offre et la consommation de contenus culturels, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a formé un groupe d'experts pour le conseiller sur les outils à privilégier pour améliorer la place de la culture québécoise et de la langue française dans l'environnement numérique.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par le ministre à l'occasion de sa participation à la série Culture des conférences du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

Le groupe analysera les outils à privilégier et les avenues possibles, législatives ou autres, pour améliorer le positionnement du contenu culturel québécois francophone sur les grandes plateformes numériques. Les outils pour défendre la spécificité linguistique québécoise ici et à l'échelle internationale et les outils pour positionner le Québec comme un leader en cette matière seront aussi explorés.

Le groupe est composé de Mme Louise Beaudoin, ex-ministre de la Culture et des Relations internationales, de M. Clément Duhaime, ex-délégué général du Québec à Paris et administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie, de Mme Véronique Guèvremont, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, de M. Patrick Taillon, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et codirecteur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de cette même université.

«?En tant que ministre de la Culture et des Communications, j'ai à coeur que notre culture et notre langue prennent leur place sur les plateformes numériques, particulièrement celles internationales. Pour évaluer les outils qui s'offrent à nous, j'ai formé un groupe d'experts regroupant des personnalités d'une grande expérience que je respecte énormément. Je suis convaincu que leurs propositions sur les leviers d'intervention à la disposition du Québec me permettront d'établir les bases d'un plan d'action solide et réaliste pour améliorer la visibilité des contenus culturels québécois et francophones dans l'environnement numérique.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Une étude publiée par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec a démontré qu'en 2021 les interprètes québécois ne comptaient que pour 9 % des écoutes faites par les Québécois sur les services de musique en continu, un résultat inférieur à la part de ceux-ci dans les ventes d'albums et de pistes combinées (32 %).

Une étude menée en octobre 2022 par l'Académie de la transformation numérique ( ATN) de l'Université Laval montre que 72 % des internautes québécois disposent d'un service d'abonnement payant pour visionner des films ou des séries sur Internet, alors que ce pourcentage était de 57 % en 2019. Selon cette étude, ce sont Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ qui sont les trois plateformes les plus populaires auprès des internautes québécois, devant les services locaux comme Crave, Club illico et ICI Tou.tv Extra.

