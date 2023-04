CHANGEMENT DANS L'ÉQUIPE DE GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE DU FONDS OMNIBUS FMOQ, DU FONDS DE PLACEMENT FMOQ, DU FONDS ACTIONS CANADIENNES FMOQ ET DU FONDS ÉQUILIBRÉ CONSERVATEUR FMOQ





MONTRÉAL, le 28 avril 2023 /CNW/ - En date du 28 avril 2023, Société de gérance des Fonds FMOQ inc. (« la Société ») annonce l'ajout de deux gestionnaires de portefeuille aux Fonds omnibus FMOQ, Fonds de placement FMOQ et Fonds actions canadiennes FMOQ, soit Gestion d'actifs CIBC inc. (« CIBC ») et Optimum Gestion de placements inc. (« Optimum ») et du même coup, la Société annonce la résiliation du mandat de Jarislowsky Fraser Limitée pour ces mêmes trois Fonds FMOQ. La Société annonce aussi l'ajout de CIBC à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds équilibré conservateur FMOQ.

CIBC et Optimum s'ajouteront à titre de gestionnaire de portefeuille pour la portion investie en actions canadiennes des Fonds omnibus, placement et actions canadiennes FMOQ. CIBC entend investir l'actif sous sa gestion selon une approche croissance alors qu'Optimum entend investir l'actif sous sa gestion selon une stratégie quantitative multifacteurs combinant faible volatilité, équipondéré et momentum.

CIBC s'ajoutera également à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds équilibré conservateur pour prendre en charge une partie des obligations canadiennes du Fonds qui seront investies majoritairement en obligations corporatives dont l'échéance varie entre 1 et 5 ans et dont la cote de crédit minimale au moment de l'achat est de BBB.

Les objectifs de placement des Fonds omnibus FMOQ, Fonds de placement FMOQ, Fonds actions canadiennes FMOQ et Fonds équilibré conservateur FMOQ demeurent inchangés.

Ces changements s'inscrivent dans le cadre du processus de révision continu des mandats des gestionnaires de portefeuille de la Société.

Ces modifications seront intégrées dans le plus récent prospectus simplifié des Fonds FMOQ, lequel sera déposé sur le site Internet SEDAR (www.sedar.com) ainsi que sur le site Internet Fonds FMOQ (https://www.fondsfmoq.com ) .

À propos de Société de gérance des Fonds FMOQ inc.

La Société a été créée en 2003 pour prendre en charge la gérance des Fonds FMOQ, qui incombait depuis 1997 à Les Fonds d'investissement FMOQ inc. (devenue Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. en 2013). La Société agit à titre de gérant des Fonds FMOQ et décide des politiques de placement, choisit les gestionnaires, le fiduciaire et les autres fournisseurs de services des Fonds FMOQ, tout en effectuant la surveillance de l'administration et le suivi des résultats. De plus, elle voit à la tenue des dossiers des participants aux Fonds et des autres produits d'investissement distribués par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.

SOURCE Société de gérance des Fonds FMOQ inc.

28 avril 2023 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :