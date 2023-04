Patrick Bélanger est officiellement assermenté et devient le 6e directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL)





LONGUEUIL, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - La mairesse de Longueuil, et présidente du comité exécutif de l'agglomération, Catherine Fournier, a procédé officiellement à l'assermentation, à la passation des pouvoirs et à la prestation des serments de Patrick Bélanger à titre de nouveau directeur du SPAL à l'occasion d'une cérémonie protocolaire qui s'est déroulée le jeudi 20 avril dernier, à l'hôtel de ville, en présence des mairesses et des maires des villes de l'agglomération, de la Direction générale de la Ville, des représentants de l'état-major du SPAL, du directeur sortant du SPAL Fady Dagher, des représentants du ministère de la Sécurité publique du Québec dont le sous-ministre Marc Croteau, nombreux dignitaires, collègues, amis et famille. Patrick Bélanger devient ainsi le sixième directeur de l'un des plus importants corps policiers au Québec.

« Détenant une feuille de route impressionnante, ses qualités à la fois humaines et professionnelles, de même que ses 32 années d'expérience dans le milieu policier, dont 20 ans en gestion au sein de la Sûreté du Québec, en font la personne toute désignée pour occuper cette importante fonction au sein de notre agglomération. Au nom des mairesses et maires de l'agglomération, et des membres de la Commission de la sécurité publique de l'agglomération de Longueuil, je lui réitère toute ma confiance », a déclaré Catherine Fournier.

« Son approche reflète notre vision du service, un corps policier humain, ouvert sur le monde, et à l'écoute de toute notre communauté. Nos policières et policiers sont choyés de pouvoir compter sur un directeur de confiance, ayant autant de rigueur, et de coeur », a complété le directeur général de la Ville, Alexandre Parizeau.

« Patrick Bélanger est connu et reconnu pour sa droiture, sa vaste expérience notamment dans les enquêtes, ses valeurs de respect et d'altruisme, ainsi que son grand sens du devoir. Il possède ainsi toute l'expérience et les aptitudes que requière à la fois la fonction de chef, de directeur et de haut dirigeant pour mener à bien une mission aussi importante que celle de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité de la population. Au nom du ministère de la Sécurité publique du Québec, je suis confiant qu'il saura relever ce défi et mener à terme le mandat qui lui est à présent confié », a indiqué pour sa part le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel qui était représenté sur place par le sous-ministre Marc Croteau.

Au lendemain de la cérémonie, le ministre a pu s'entretenir avec la mairesse de Longueuil à l'occasion d'une rencontre de travail qui s'est tenue au Cabinet de la mairesse, à l'hôtel de ville de Longueuil; ce fut une occasion pour eux de faire un bref retour sur la cérémonie et de saluer à nouveau l'assermentation du nouveau chef de police du SPAL.

28 avril 2023 à 14:29

