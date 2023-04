The Estée Lauder Companies finalise l'acquisition de la marque Tom Ford





The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) (« ELC ») annonce aujourd'hui avoir finalisé son acquisition de la marque TOM FORD, devenant ainsi l'unique propriétaire de la marque TOM FORD et de l'ensemble de sa propriété intellectuelle.

La gérance et les licences d'ELC concédées à Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE : ZGN) (« Zegna Group ») et Marcolin Group assurent la continuité et permettent la poursuite de l'évolution de la marque TOM FORD en tant que l'une des principales marques mondiales de luxe du XXIe siècle.

Comme annoncé précédemment, l'accord valorise l'ensemble de l'entreprise à 2,8 milliards de dollars. À la clôture, ELC a payé environ 2,25 milliards de dollars. Ce montant a été financé par l'encaisse et le produit de l'émission d'effets de commerce, ainsi que 250 millions de dollars reçus de Marcolin. Un montant total supplémentaire de 300 millions de dollars en paiements différés d'ELC aux vendeurs deviendra exigible en juillet 2025. Le reste de la valorisation totale de l'entreprise est reflété dans l'acquisition de TOM FORD FASHION par Zegna Group.

Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse, y compris ceux relatifs aux avantages et autres attentes de TOM FORD, comportent des risques et des incertitudes. Les facteurs susceptibles de provoquer un écart entre les résultats réels et les énoncés prospectifs comprennent les conditions économiques actuelles et autres, y compris la volatilité sur le marché mondial, les mesures prises par les détaillants, les fournisseurs et les consommateurs, la concurrence, la transition et le succès continu de la relation de collaboration entre les parties impliquées dans l'acquisition et les licences, la capacité de mettre en oeuvre les plans d'affaires et les facteurs de risque décrits dans le rapport annuel d'ELC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 juin 2022.

À propos de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants, distributeurs et revendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, à l'avant-garde des marques de luxe et de prestige à l'échelle mondiale. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles qu'Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, notamment The Ordinary et NIOD.

