Ruba Ghazal propose une loi-cadre contre les violences sexuelles dans les écoles





MONTRÉAL, le 28 avril 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, et la responsable solidaire en matière d'Éducation, Ruba Ghazal, feront un point de presse en compagnie du collectif La voix des jeunes compte et de membres des partis d'opposition ce dimanche 30 avril à 13h au Centre de Services Communautaires du Monastère au sujet du projet de loi déposé par Mme Ghazal concernant les violences sexuelles dans les écoles. Plusieurs organismes, parents et allié.es seront présent.es.

Prendront la parole lors de ce point de presse:

- Ruba Ghazal, députée de Mercier ;

- Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire ;

- Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent ;

- Méganne Perry-Mélançon, porte-parole du Parti québécois ;

- Kenza Chahidi et Hawawou Sy, membre du collectif La voix des jeunes compte.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 30 avril 2023

Heure: 13h

Lieu: Centre de Services Communautaires du Monastère

4450 rue Saint-Hubert, 6e étage, Montréal, H2J 2W9

28 avril 2023

