Un pas de plus pour la sécurité routière - Le dispositif de consignation électronique obligatoire à compter du 30 avril 2023

Aujourd'hui, Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, l'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Danny Breen, maire de la Ville de St. John's, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 27,8...

Les navires abandonnés et les épaves constituent une menace pour l'environnement et pour la sécurité publique. L'abandon d'un bateau est par ailleurs illégal au Canada. Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada prend...