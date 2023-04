Québec franchit une nouvelle étape dans le projet d'agrandissement de l'Hôpital de Jonquière





JONQUIÈRE, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que le député de Jonquière, Yannick Gagnon, annoncent aujourd'hui que le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital de Jonquière franchit une nouvelle étape avec l'élaboration de son dossier d'affaires.

Le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Jonquière consiste en la construction de locaux pour accueillir une nouvelle urgence et un réaménagement d'une partie des locaux actuels de l'urgence.

Offrir des milieux de soins modernes, mieux adaptés aux besoins de la population et attrayants pour le personnel est l'un des éléments phares du Plan Santé présenté par le ministre Dubé. Ce projet vise à améliorer l'expérience des patients et la qualité des milieux de soin pour les citoyens de Jonquière, tout en augmentant l'attractivité et la rétention du personnel.

Citations :

«?Je me réjouis que nous puissions franchir une nouvelle étape dans la réalisation de l'agrandissement et de la modernisation de l'Hôpital de Jonquière. Continuer de mettre en place des milieux de soins mieux adaptés, c'est l'une des mesures phare de notre Plan Santé. Nous souhaitons ainsi améliorer l'accessibilité et la qualité des soins offerts aux patients, en plus d'offrir des environnements de travail plus stimulants pour le personnel. Nous le faisons pour rendre notre réseau plus humain et plus performant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Ce projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Jonquière présente des avantages importants pour notre région et permettra d'améliorer l'accès aux services d'urgence. C'est un projet majeur pour notre communauté et une très bonne nouvelle, tant pour les citoyens que pour le personnel. Je suivrai avec une attention particulière toutes les autres étapes de sa réalisation, comme je me suis engagé à le faire pour la population de notre région. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

Faits saillants :

Le coût estimé du projet est de 76,5 millions $.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a été désignée comme gestionnaire du projet.

