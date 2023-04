La X9900L de Toshiba TV : le meilleur des deux mondes





HONG KONG, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Dans un monde où la technologie évolue rapidement, Toshiba TV se démarque avec sa dernière nouveauté : la Toshiba TV X9900L.

Le modèle haut de gamme, qui a attiré l'attention par son design exquis, est conçu pour offrir une expérience de divertissement parfaite.

L'écran REGZA Engine OLED est l'une de ses caractéristiques les plus remarquables, car il permet d'obtenir des images époustouflantes et des couleurs éclatantes. Outre des images de qualité supérieure, la X9900L offre une expérience audio impressionnante. Le Tru Bass Processor intégré améliore les sons de basse fréquence pour des performances de basse plus puissantes, et la technologie sonore Tru Screen garantit que le son net émane directement de l'écran, offrant une expérience d'écoute plus immersive et plus réaliste.

En mettant en avant la X9900L, Toshiba TV embellit sa personnalité de marque - Takumi, Authentic et Responsible - dans une nouvelle campagne sur le thème des années 90. La nouvelle initiative, centrée sur le retour à la sensation classique d'une époque dorée, cherche à raviver les bons souvenirs des années 1990.

Grâce à cette approche, Toshiba TV est à l'origine d'un effort extraordinaire pour devenir une marque plus connue dans le monde entier en atteignant un public encore plus large.

Comme on pouvait s'y attendre, l'un des éléments essentiels de l'anticipation mondiale de la nouvelle campagne de Toshiba TV est sa dualité passionnante. En intégrant le meilleur des années 90 et la modernité des années 2020, Toshiba TV réaffirme son engagement en faveur d'un savoir-faire rare et d'une innovation inégalée.

À propos de Toshiba TV

Toshiba TV bénéficie de 71 ans d'expérience dans la production de téléviseurs. Grâce à son ADN fortement ancré dans les inventions et les idées novatrices, Toshiba TV a produit de nombreux téléviseurs dotés de fonctionnalités inédites dans le monde. Toshiba TV a offert des expériences inoubliables et de nouveaux styles de visionnage à de nombreuses personnes à travers le monde grâce à sa haute qualité d'image.

