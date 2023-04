euNetworks finalise son acquisition d'un réseau de fibre noire en Belgique





euNetworks Group Limited ("euNetworks"), une société d'Europe occidentale spécialisée dans les infrastructures de bande passante, a finalisé sa transaction précédemment annoncée visant à acquérir la branche d'activité fibre noire d'une entreprise de service public belge ("la Branche d'activité").

L'intégration du réseau de fibre en fourreaux est en cours, avec 1 660 km de fibre répartis le long de routes uniques à Bruxelles et de routes longue distance à travers la Belgique, offrant un complément solide au réseau d'euNetworks déjà en place dans la région. Elle présente par ailleurs des opportunités d'investissement incontestables alors qu'euNetworks s'intéresse à des zones géographiques adjacentes avec des clients en vue de leur offrir une expérience de bout en bout. La société continue de mettre l'accent sur la densification continue de la région à forte demande de bande passante de FLAP (Francfort, Londres, Amsterdam et Paris).

« Avec la clôture de la transaction d'aujourd'hui, nous effectuons actuellement une intégration rapide du réseau et travaillons en étroite collaboration avec nos nouveaux clients, fournisseurs et partenaires », a déclaré Paula Cogan, directrice générale d'euNetworks. « L'étendue accrue en Belgique et les nouvelles routes uniques à Bruxelles et à travers le pays bénéficient à nos clients. Je suis très heureuse de l'occasion qui se présente alors que nous continuons de renforcer notre leadership dans l'infrastructure européenne. »

Alors qu'euNetworks s'attache à délivrer une connectivité fibre à large bande passante entre et au sein de villes européennes, la société continue d'investir dans son réseau en établissant des routes uniques, en ajoutant de multiples routes variées et en étendant la portée vers des sites de centres de données hyperscale, des regroupements de centres de données et des points d'agrégation réseau clés. Ces investissements favorisent la croissance de la société et façonnent les exigences de capacité des clients d'euNetworks.

À propos d'euNetworks

euNetworks est un fournisseur d'infrastructures de bande passante critiques qui possède et exploite 17 réseaux urbains en fibre optique, connectés à une dorsale interurbaine haute capacité couvrant 53 villes dans 17 pays d'Europe. La société est leader sur le marché de la connectivité entre les centres de données, reliant directement plus de 510 centres aujourd'hui. euNetworks est également un fournisseur majeur de connectivité sur le Cloud et offre une gamme ciblée de services urbains et interurbains incluant la fibre noire, Wavelengths (Longueurs d'onde en zone métropolitaine) et Ethernet. Les clients dans les secteurs du commerce de gros, de la finance, des contenus, des médias, de la téléphonie mobile, des centres de données et dans les entreprises bénéficient de l'éventail unique d'actifs fibre et fourreaux d'euNetworks, adaptés pour répondre à leurs besoins de bande passante élevée. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site eunetworks.com.

28 avril 2023 à 11:20

