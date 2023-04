133ème Foire de Canton : Des jouets délicats et des décorations pour la maison d'une grande ingéniosité éblouissent les clients du monde entier





GUANGZHOU, Chine, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Alors que la deuxième phase de la 133e Foire d'importation et d'exportation de Chine (« Foire de Canton », « la Foire ») touche à sa fin, l'exposition présente une exposition impressionnante de jouets et de décorations provenant de près de 1 600 exposants. Des dizaines de milliers de jouets en peluche, de porcelaine finement travaillée et de décorations exquises pour la maison et le jardin ont ébloui les acheteurs du monde entier.

Dehua Hengfei Arts Co. Limited (« Hengfei ») présente sa dernière collection de vases en céramique sur le thème du printemps. Fabriqués à partir de céramique cuite à haute température, les vases présentent une surface givrée et lisse. La texture semblable à une feuille s'harmonise avec le design oblat en forme de bouteille, pour une expérience sensorielle élégante, rafraîchissante et artistique.

« En tant qu'entreprise ayant ses racines dans l'ancienne capitale chinoise de la porcelaine, Dehua, Hengfei est ravie de présenter au monde son artisanat et ses cadeaux en céramique de haute qualité par l'intermédiaire de la plateforme commerciale internationale de la Foire de Canton », a déclaré Mme Zhuang Huiji, directrice de Hengfei. « Nous espérons offrir aux consommateurs la possibilité d'apprécier les idées et les conceptions novatrices élaborées en Chine à travers nos produits »

Shanghai Oriland Toys Co., Ltd. (« Oriland »), présente sa dernière gamme de jouets, qui comprend des peluches lumineuses, des peluches à airbag, des bracelets en peluche et des peluches en matériaux écologiques. Les peluches lumineuses ont non seulement le même toucher doux et le même design adorable et varié que les peluches traditionnelles, mais elles sont également capables de briller dans l'obscurité grâce à l'utilisation de textiles lumineux qui absorbent les rayons ultraviolets, la lumière et même la lumière du soleil pour créer un spectacle captivant, attirant l'attention et suscitant l'enthousiasme à la Foire.

Mr. Ou Design & Export Co., Ltd. (« Mr. Ou Design ») étonne les visiteurs de la foire avec ses magnifiques décorations pour la maison, le jardin et les festivals, s'attirant les éloges des acheteurs du monde entier pour la conception et l'apparence exceptionnelles de ses produits.

« Notre objectif chez Mr. Ou Design est de répondre aux besoins réels des consommateurs du monde entier », a déclaré Ou Jianhao, directeur général de Mr. Ou Design. « Nous nous efforçons d'optimiser l'esthétique et l'embellissement de nos produits tout en développant leurs aspects pratiques, tels que le stockage et les possibilités de plantation. »

Ces objets exquis sont destinés à embellir la vie des consommateurs du monde entier, en ajoutant une touche de beauté et de joie à leur vie quotidienne.

28 avril 2023 à 11:10

