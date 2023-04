Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans les infrastructures de transport en commun à St. John's





ST. JOHN'S, NL, le 28 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, l'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Danny Breen, maire de la Ville de St. John's, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 27,8 millions de dollars pour améliorer les infrastructures de transport en commun à St. John's.

Ce financement facilitera l'achat de huit autobus hybrides accessibles, qui permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre les changements climatiques tout en améliorant l'accessibilité aux services de transport en commun conventionnels de St. John's aux personnes en fauteuil roulant.

Le financement sera également consacré à l'aménagement de sentiers à usage partagé dans toute la ville. Il s'agit notamment de la construction du sentier à usage partagé de Kelly's Brook, entre le chemin Kings Bridge et la promenade Columbus, afin de créer un itinéraire de transport actif continu de 5 km pouvant être emprunté par des personnes de tous âges et de toutes capacités. Le projet comprend également l'installation de l'éclairage, d'aires de repos, de points de départ des sentiers, de la signalisation et du balisage. Une fois achevé, le projet offrira aux habitants de St. John's davantage d'options pour leurs déplacements quotidiens, tout en favorisant un mode de vie sain et actif.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître notre économie, augmente la résilience de nos communautés, et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Les investissements dans des réseaux modernes et intégrés de pistes et de sentiers reliés aux transports en commun sont essentiels pour créer des communautés plus saines, plus vertes et plus durables dans lesquelles les Canadiens peuvent vivre, travailler et élever leurs familles. Les 18 projets de transport en commun que nous annonçons aujourd'hui profiteront aux habitants de St. John's en leur offrant davantage d'options de transport, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique et en encourageant un mode de vie actif au sein de la collectivité. »

Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'achat de huit nouveaux autobus hybrides est un investissement bienvenu pour aider à lutter contre le changement climatique à Terre-Neuve-et-Labrador. Le transport de passagers représente plus de 20 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Le fait que la Ville de St. John's s'efforce de réduire son empreinte carbone en rendant les transports publics plus respectueux de l'environnement est donc un pas dans la bonne direction. »

L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous savons qu'il est important de pouvoir découvrir nos villes et nos collectivités, et l'accès aux transports est un élément important de cette découverte. Je me réjouis de cet investissement qui permettra non seulement d'améliorer l'accessibilité de notre réseau d'autobus, mais aussi de renforcer l'accès à notre patrimoine naturel. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« L'une des orientations stratégiques de notre ville est d'être une ville qui bouge, et qui a pour objectif d'étendre et de conserver un réseau de transport sûr et accessible. Le financement annoncé aujourd'hui nous aidera à atteindre cet objectif, en plus de lutter contre le changement climatique afin d'atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. Investir dans des autobus hybrides accessibles et dans la mise en place de nouvelles infrastructures, comme le réseau de sentiers à usage partagé, permettra à un plus grand nombre de personnes, de tous âges et de toutes capacités, de se déplacer dans notre ville et d'aller là où elles doivent se rendre. Que ce soit pour marcher, pour faire du vélo, pour vous déplacer en utilisant une aide à la mobilité ou avec une poussette, la mise en place d'un système de transport accessible et bien connecté est un élément important pour créer une collectivité saine et dynamique. »

Danny Breen, maire de la Ville de St. John's

Produits connexes

Document d'information : Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans les infrastructures de transport en commun à St. John's

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 15 845 669 $ dans ces 18 projets, tandis que la contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador s'élève à 11 992 014 $ et la Ville de St. John's contribue 8 141 958 $.

s'élève à 11 992 la contribue 8 141 958 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 21 projets d'infrastructure ont été financés à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, avec une contribution fédérale totale de plus de 17,2 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 12,4 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, avec une contribution fédérale totale de plus de 17,2 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 12,4 millions de dollars. Au cours des huit prochaines années, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages.

Le transport actif procure des avantages tangibles aux collectivités et permet de raccourcir les temps de déplacement pour les familles, créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nl-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/alt-format/pdf/nats-snta/nats-strat-snta-fr.pdf

28 avril 2023 à 11:00

