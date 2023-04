La GRC perpétue les traditions royales





OTTAWA, ON, le 28 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui est un moment fort de la relation historique entre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la famille royale.

Pour célébrer le 150e anniversaire de la GRC et le couronnement à venir, Sa Majesté le roi Charles III a accepté le titre de commissaire en chef de la GRC, qui appartenait précédemment à Sa Majesté la reine Elizabeth II. Lorsqu'il a accepté le titre et le grade qui l'accompagne, le roi Charles III s'est vu remettre une épée commémorative d'officier de la GRC.

En tant que commissaire en chef de la GRC, Sa Majesté jouera un rôle de premier plan pour la reconnaissance de l'importance de la GRC au pays et à l'étranger en mettant en lumière la riche histoire qui lie la GRC à la monarchie, laquelle remonte à la genèse de la GRC, pendant le règne de la reine Victoria.

Pour honorer les traditions royales, le commissaire de la GRC, Mike Duheme, ainsi que le Haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, l'honorable Ralph Goodale, ont officiellement offert le neuvième cheval du Carrousel de la GRC, Noble, à Sa Majesté le roi Charles III, au château de Windsor.

Pendant le règne de Sa défunte Majesté, la GRC a offert huit chevaux à la famille, et trois d'entre eux sont utilisés comme cheval de troupe par la famille royale : George, Sir John et Darby.

Des membres du Carrousel, présents au Royaume-Uni en vue du défilé de couronnement de Sa Majesté, ont pris part à la cérémonie d'aujourd'hui. Trois de ces membres ainsi que les trois chevaux de troupe déjà offerts en cadeau, en plus de Noble, participeront au défilé de couronnement, le 6 mai.

Nous sommes honorés que Sa Majesté ait accepté de devenir notre commissaire en chef et nous sommes heureux de lui remettre une épée de cérémonie pour souligner ce jour historique. Sa Majesté le Roi poursuit la fière tradition d'acceptation de chevaux de la GRC en cadeau, tradition qui a vu le jour il y a des dizaines d'années, pendant le règne de sa défunte mère. Cela témoigne de la réputation internationale de notre programme d'élevage : celle de produire certains des meilleurs chevaux hanovriens au Canada. Cela témoigne aussi de la force et de la qualité de notre programme d'entraînement. La GRC et la famille royale entretiennent une relation personnelle depuis des dizaines d'années, et j'espère que cette relation de longue date continuera pendant de longues années encore.

Commissaire de la GRC Mike Duheme

La relation entre la GRC et la famille royale remonte à 1897, année où un contingent de la Police à cheval du Nord-Ouest a participé au défilé du jubilé de diamant de la reine Victoria , à Londres.

, à Londres. La relation a pris une tournure plus officielle en 1904, lorsque le roi Édouard VII a conféré le titre « Royale » à la Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest en reconnaissance de ses 30 années au service du Canada et de l'Empire. Ce fut la naissance officielle de la Royale Gendarmerie à cheval du Canada .

Depuis, l'organisation - plus particulièrement le Carrousel - entretient des liens étroits avec la famille royale. La sergente Sarah Parent, le caporal Matthew Quilley, la gendarme Devonna Coleman et le gendarme Tenzin Wanqkhang, des membres du Carrousel, ont assisté à la remise d'aujourd'hui sur les chevaux Sir John, Darby et George, qui avaient été offerts à Sa Majesté la reine Elizabeth II. Noble participera aussi au couronnement, et elle sera montée par le sergent Jeremy Dawson.

, le caporal , la gendarme et le gendarme Tenzin Wanqkhang, des membres du Carrousel, ont assisté à la remise d'aujourd'hui sur les chevaux Sir John, Darby et George, qui avaient été offerts à Sa Majesté la reine Elizabeth II. Noble participera aussi au couronnement, et elle sera montée par le sergent . La GRC entretient des liens directs et personnels avec le Roi, qui est notre commissaire honoraire depuis 2012. Sa Majesté a maintenant accepté le titre de commissaire en chef, qui était précédemment détenu par Sa Majesté la reine Elizabeth II.

L'épée créée pour souligner le 150e anniversaire de la GRC est similaire à l'épée des honneurs de guerre de la GRC. En effet, elle arbore les quatre emblèmes de la Gendarmerie, des feuilles d'érable représentant chaque province et chaque territoire ainsi que les honneurs de guerre de la GRC, qui ont été mis à jour et comprennent maintenant l'Afghanistan. L'épée porte maintenant le monogramme et les armoiries de Sa Majesté le roi Charles III ainsi que des éléments soulignant le 150e anniversaire de la GRC. On y voit aussi une inscription reconnaissant que Sa Majesté est notre commissaire en chef.

anniversaire de la GRC est similaire à l'épée des honneurs de guerre de la GRC. En effet, elle arbore les quatre emblèmes de la Gendarmerie, des feuilles d'érable représentant chaque province et chaque territoire ainsi que les honneurs de guerre de la GRC, qui ont été mis à jour et comprennent maintenant l' . L'épée porte maintenant le monogramme et les armoiries de Sa Majesté le roi Charles III ainsi que des éléments soulignant le 150 anniversaire de la GRC. On y voit aussi une inscription reconnaissant que Sa Majesté est notre commissaire en chef. En mai 2012, la GRC a offert à Sa Majesté la reine Elizabeth II une épée similaire dont la lame et le fourreau arboraient des gravures commémorant le jubilé de diamant de Sa Majesté. L'épée portait les quatre emblèmes de la Gendarmerie, l'ensemble des honneurs de guerre et des distinctions de la Gendarmerie et le monogramme royal de la Reine.

