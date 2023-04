Construire des centres de données tournés vers l'avenir grâce à des innovations écologiques, simples, intelligentes et fiables (GSSR)





MONACO, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a organisé le Global Data Center Facility Summit sur le thème « Smart DC, Building the Green Future » à Monaco. Près de 200 leaders de l'industrie des centres de données, experts techniques et partenaires de l'écosystème du monde entier ont partagé leurs points de vue sur les tendances de développement de l'industrie des centres de données et leurs pratiques innovantes pour le développement durable.

Des choix privilégiés pour les grands centres de données : PowerPOD 3.0 et Smart Fan Wall

Huawei a lancé le PowerPOD 3.0 de nouvelle génération et la solution Smart Fan Wall Chilled Water Cooling Solution pour permettre une alimentation électrique écologique et un refroidissement efficace des grands centres de données et, en fin de compte, favoriser un développement à faible émission de carbone.

Huawei a développé le PowerPOD 3.0 pour construire des systèmes d'alimentation intégrés qui offrent une densité, une efficacité et une fiabilité élevées pour les grands centres de données.

Écologique : L'ASI à très haute densité et les commutateurs de charge à aile battante sont optimisés grâce à l'intégration des composants. Le nombre d'armoires est réduit de 18 à 10, ce qui permet d'économiser plus de 30 % d'espace. Lorsque l'ASI fonctionne en mode S-ECO, son efficacité de bout en bout passe de 95,4 % à 98,4 %.

Simple : Les barres omnibus préfabriquées sont utilisées pour remplacer les câbles. Elles sont pré-commissionnées en usine et sont prêtes à l'emploi sur place, ce qui réduit le délai de livraison de deux mois à deux semaines.

Intelligent : Les technologies numériques et intelligentes sont utilisées pour garantir que tous les liens sont visibles, gérables et contrôlables, ce qui améliore l'efficacité de l'exploitation et de la gestion et automatise le système d'approvisionnement en électricité.

Fiable : La fonction intelligente iPower mesure les températures en plus de 150 points et prédit la durée de vie des composants clés pour mettre en oeuvre une maintenance prédictive.

Le système de refroidissement consomme plus de 30 % de l'énergie demandée dans un centre de données. Huawei utilise une architecture innovante et de nombreuses technologies d'économie d'énergie pour construire une solution de refroidissement à eau réfrigérée de nouvelle génération, efficace et fiable, qui permet aux systèmes de refroidissement des grands centres de données de consommer moins d'énergie.

Écologique : La température d'entrée de l'eau peut atteindre 20 °C, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie des refroidisseurs de 15 %.

Simple : Les principaux composants sont remplaçables à chaud et peuvent être remplacés en moins d'une minute sans interruption de service.

Intelligent : L'autodiagnostic des pannes permet de localiser, d'identifier et d'analyser rapidement les pannes afin d'accélérer le rétablissement du service.

Fiable : Le PFC intégré dans les ventilateurs garantit une THDi inférieure à 5 % et un facteur de puissance supérieur à 0,99.

Construire une base solide pour la transformation numérique afin d'embrasser un monde intelligent

Sun Xiaofeng, président de Huawei Data Center Facility and Critical Power Business Unit, a prononcé un discours d'ouverture, envisageant de nouvelles opportunités pour le développement mondial des centres de données et présentant la stratégie de Huawei dans le domaine des centres de données.

Selon M. Sun, sous l'impulsion des transformations numériques et de la réduction des émissions de carbone, l'industrie des centres de données est confrontée à des opportunités sans précédent. Huawei est impatient de s'associer à tous les membres de la communauté, de mener les transformations des centres de données pour qu'ils soient écologiques, simples, intelligents et fiables, et de promouvoir conjointement le développement durable de l'industrie des centres de données.

Li Huiyong, directeur général de Huawei Data Center Facility Marketing Dept, a déclaré que l'augmentation de la puissance de calcul de l'IA stimule le développement rapide de l'industrie des centres de données. Huawei propose le concept « GSSR » (Green, Simple, Smart, Reliable) pour répondre aux défis de la nouvelle ère. Pour aider les clients à construire des centres de données durables et à embrasser un avenir écologique, Huawei lance les solutions innovantes PowerPOD 3.0 et Smart Fan Wall.

Les leaders mondiaux de l'industrie ont partagé les tendances technologiques des centres de données, les stratégies d'entreprise et les pratiques innovantes, définissant l'orientation du développement durable des centres de données.

Stephen Beard, associé et responsable mondial des centres de données pour Knight Frank, a déclaré qu'en ce qui concerne le carbone incorporé et la forme générale de la construction, beaucoup de gens l'ignorent, mais aujourd'hui, 90 % des nouvelles installations de colocation peuvent être conformes aux normes BREEAM ou LEED. On assiste aujourd'hui à un abandon du béton au profit de formes de construction modulaires préfabriquées et même du bois lamellé-croisé, qui a été adopté par EcoDC en Suède.

Simon McCormick, directeur technique d'Echelon Data Centers, a déclaré qu'Echelon Data Centers a pour objectif d'être un consommateur d'énergie durable. Cet objectif englobe les trois piliers du développement durable : économique, environnemental et social.

Carlo Malana, PDG de ST Telemedia Global Data Centers (Philippines), a déclaré que les Philippines démontrent leur viabilité en tant que centre de données dans la région à forte croissance de l'Asie du Sud-Est. Des technologies clés telles que les batteries lithium-ion et les parois de ventilateurs sont conçues et déployées pour assurer la durabilité, la flexibilité et les besoins des clients face à l'expansion des hyperscalers.

Parmi les experts présents à la table ronde figurent Sanjay Kr Sainani, vice-président mondial et directeur technique de Huawei Data Center Business, John Belton, directeur mondial du développement de Colt Data Centre, Carlo Malana, PDG de ST Telemedia Global Data Centers (Philippines), Martien Arts, directeur des installations critiques chez Royal HaskaoningDHV, et Mark Acton, responsable mondial de la diligence raisonnable technique chez Future-Tech. Ils ont échangé leurs points de vue sur des questions telles que la durabilité des centres de données et les tendances technologiques.

Points forts du congrès international DataCloud

Au cours du congrès international DataCloud, Huawei a présenté PowerPOD 3.0, sa solution de refroidissement indirect par évaporation EHU, sa solution FusionModule2000 et d'autres solutions basées sur le concept GSSR pour les centres de données de petite, moyenne et grande taille. L'exposition reflète les innovations technologiques et les explorations de Huawei dans le domaine des installations de centres de données. Lors de la conférence, Sanjay Kr Sainani, vice-président mondial et directeur technique de Huawei Data Center Business, et Richard Pimper, vice-président mondial et directeur technique de Huawei Data Center Facility en Europe, ont partagé leurs réflexions sur la construction de centres de données et ont communiqué avec d'autres experts de l'industrie.

À l'avenir, Huawei travaillera avec ses clients et ses partenaires de l'écosystème pour explorer davantage de possibilités de développement durable. Huawei développera des solutions avancées de centres de données écologiques sur la base de son expertise technologique et de ses forces d'innovation afin de favoriser une transformation intelligente et à faible émission de carbone et, en fin de compte, d'accélérer la neutralité carbone dans l'ensemble de l'industrie.

28 avril 2023 à 10:27

