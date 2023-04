Festivals et événements de la saison printanière 2023 - La ministre Champagne Jourdain annonce l'octroi d'une aide financière de 110?000 $ au Salon du livre de la Côte-Nord





QUÉBEC, le 28 avril 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, est fière d'annoncer, une aide financière de 110?000 $ accordée au Salon du livre de la Côte-Nord qui se déroule jusqu'au 30 avril. Madame Champagne Jourdain confirme cette aide au nom de son collègue, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe.

La mission du Salon du livre de la Côte-Nord est de promouvoir la lecture par le rayonnement du livre et de ses artisans à travers le territoire. Le programme proposé dans le cadre de cette 39e édition est très impressionnant. En effet, un grand nombre d'activités ont lieu, tel que des tables rondes et de discussions, de grands entretiens, le Cabaret littéraire et bien d'autres mettent à l'honneur plus de 80 auteurs participants, dont celui qui agira à titre de président d'honneur, M. Bryan Perro.

Le volet jeunesse offre également plusieurs activités, notamment pour les groupes scolaires, parmi lesquels s'ajoute cette année un concours d'écriture qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sous le thème « La bête : Apprivoise tes émotions ».

Citations

« Le Salon du livre de la Côte-Nord est une occasion unique de promouvoir la création et de la lecture dans notre belle région. Chaque année, les visiteuses et les visiteurs de tous les âges viennent pour faire des découvertes et rencontrer de leurs autrices et auteurs préférés, parfois même d'ici. Je remercie les organisateurs, les libraires et les maisons d'édition qui participent à maintenir et faire grandir l'engouement autour de cet événement important sur la Côte-Nord. »

Kateri Champagne Jourdain, député de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Les amateurs de littérature de la Côte-Nord seront servis par les nombreuses activités que le Salon du livre de la Côte-Nord leur propose. Les occasions de rencontres entre le public et les acteurs de l'industrie du livre seront nombreuses et certainement mémorables. Je me réjouis aussi du rôle clé du Salon auprès des jeunes et des groupes scolaires, notamment grâce à la Tournée littéraire jeunesse, qui visitera de nombreuses écoles de la région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de la place centrale que le Salon du livre de la Côte-Nord accorde à la littérature pour les jeunes et des activités très variées qui lui sont dédiées. Les initiatives de l'organisation pour offrir un lieu unique à ce public sont très nombreuses et je salue, entre autres, la création cette année du concours qui s'est ajouté au programme cette année. Sous le thème : Apprivoise tes émotions, il permettra aux jeunes d'expérimenter le plaisir d'écrire et de créer. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 68 000 $ par le biais du programme d'aide aux salons du livre.





Le Secrétariat à la Jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant du projet Lis-moi le Québec de l'Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

Liens connexes

Société de développement des entreprises culturelles

Secrétariat à la jeunesse

Médias sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook : https://www.facebook.com/la.sodec

Twitter : https://twitter.com/la_sodec

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCSZnysuPzaI2uzFC80Gcyag

Instagram : https://www.instagram.com/la.sodec/

Secrétariat à la jeunesse

Facebook : https://www.facebook.com/SAJQC

Twitter : https://twitter.com/SAJ_Qc

YouTube : https://www.youtube.com/user/SAJQC

Instagram : https://www.instagram.com/saj_qc/

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

28 avril 2023 à 10:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :