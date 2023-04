Avis aux médias - Négociations du secteur public - Conférence de presse du Front commun dans le Bas-Saint-Laurent à l'occasion du 1er mai





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Les représentants du Front commun dans le Bas-Saint-Laurent (CSN, CSQ, FTQ et APTS) tiendront une conférence de presse le 1er mai 2023 au Parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup à l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, qui aura lieu cette année sous le thème « On ne profite pas de l'inflation, nous! ».

Ils et elles en profiteront pour faire le point sur les conséquences de l'inflation sur les travailleuses et les travailleurs du secteur public et sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail dans les réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux et de l'enseignement supérieur pour protéger leur pouvoir d'achat.

Pour l'occasion, Action populaire Rimouski-Neigette joindra sa voix aux organisations syndicales de la région.

Aide-mémoire Quoi : Conférence de presse du Front commun dans le Bas-Saint-Laurent Quand : Le 1er mai 2023 à 11 h Qui : Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN (CCBSL-CSN)

Johanne Gingras, présidente du Syndicat du personnel professionnel de l'éducation du Grand-Portage (CSQ)

Sylvain Lirette, conseiller syndical au SCFP-FTQ

Johannie Blais, présidente de l'APTS au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Michel Dubé, coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette Où : Parc du Campus-et-de-la-Cité, 27 rue Desjardins, Rivière-du-Loup, Qc G5R 5C4

Statistiques pour mieux comprendre les enjeux de cette négociation

Moyenne salariale des employées et employés du secteur public membres du Front commun : 43 916 $;

Retard salarial : -11,9 %;

Retard de rémunération globale : -3,9 %;

Proportion de femmes parmi les membres du Front commun : 78 %.

Pour plus d'information sur la négociation en cours : https://www.frontcommun.org/.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

28 avril 2023 à 10:19

