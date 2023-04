Renforcée par l'écosystème forestier, GWM s'engage sur la voie de l'énergie nouvelle





BAODING, Chine, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, plus de 300 journalistes des médias et représentants de distributeurs de plus de 60 pays et régions du monde entier ont visité le centre de R&D de GWM à Baoding, en Chine, lors de leur participation à Auto Shanghai 2023, pour découvrir les réalisations innovantes de GWM en matière d'écosystème forestier et de véhicules intelligents à énergie nouvelle.

Le groupe de visiteurs a visité le centre de R&D sur l'énergie hydrogène, le laboratoire de soufflerie, le laboratoire NVH (« noise, vibration, and harshness » - bruit, vibration et secousse) et d'autres installations. La technologie innovante, les essais de véhicules et le style de conception présentés par GWM ont suscité un vif intérêt de la part des journalistes, qui ont engagé des discussions animées avec l'équipe technique de GWM.

Les représentants des distributeurs du groupe de visiteurs se sont montrés très enthousiastes quant à l'implantation future de GWM dans leur pays. « J'ai pu constater l'engagement constant de GWM en faveur de la technologie et de la qualité, et les nombreuses technologies de pointe en matière de nouvelles énergies étaient également impressionnantes. Nous espérons augmenter le volume des commandes des véhicules à énergie nouvelle de GWM à l'avenir », a déclaré un représentant de distributeur européen.

Au cours de la visite, le responsable technique de GWM a expliqué en détail l'agencement du centre de R&D et l'ensemble du processus de développement des véhicules.

Le centre de R&D de GWM couvre une superficie de 250 000 m², avec un investissement total de 5 milliards CNY. Il dispose d'un système complet de R&D et d'un processus de développement de produits, avec des installations pour la R&D des produits, le stylisme, la conception technique, la production d'essai des produits et les tests, ainsi que d'autres domaines techniques, soutenant ainsi fortement la vérification des produits et la R&D des technologies.

En fait, GWM adhère toujours au concept de R&D qui consiste à « apporter une contribution précise à la poursuite de la position de leader de l'industrie » dans les technologies d'avenir. L'année dernière, les investissements en R&D de GWM ont atteint 12,181 milliards de CNY, soit une augmentation de 34,34 % par rapport à l'année précédente. Dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, GWM possède 1 966 divulgations de brevets et 1 650 autorisations de brevets, soit une augmentation de 51,11 % et de 80,53 % respectivement. Au salon Auto Shanghai 2023, le premier modèle de GWM équipé de la technologie Hi4 (Hybrid intelligent 4WD) a fait ses débuts dans le monde entier.

Les réalisations exceptionnelles de GWM sont le résultat de la configuration de son écosystème forestier. L'écosystème forestier de GWM, dont le coeur de métier est le véhicule complet, intègre les industries des nouvelles énergies, de l'intelligence et d'autres technologies connexes afin de créer un écosystème avec une interaction multi-espèces et une évolution continue. Il reflète la compétitivité fondamentale de GWM à l'ère des véhicules à énergie nouvelle.

Actuellement, GWM a mis en place une chaîne de valeur complète « énergie solaire-batterie-hydrogène-électricité du véhicule » pour les véhicules à énergie nouvelle. Dans le domaine de l'alimentation des véhicules en particulier, elle a défini et mis en oeuvre ses plans de développement des technologies hybrides, électriques pures et de l'alimentation par l'hydrogène. En termes d'intelligence, GWM possède également de nombreuses réserves techniques, telles que la conduite intelligente, les services intelligents et les postes de conduite intelligents.

À l'avenir, GWM continuera d'innover sur le plan technologique et de fournir des forces motrices continues pour sa transformation stratégique en matière de nouvelles énergies et d'intelligence. S'appuyant sur l'écosystème forestier, GWM offrira aux consommateurs une expérience combinant puissance extraordinaire, réduction des émissions de carbone et respect de l'environnement.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2064764/image_1.jpg

28 avril 2023 à 10:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :