Journée de commémoration des personnes décédées ou blessées au travail





MONTRÉAL, le 28 avril 2023 /CNW/ - En cette journée de commémoration, la FTQ-Construction désire prendre un moment pour souligner la perte des 216 travailleurs et les travailleuses qui ont perdu la vie l'année dernière. Ce fut 57 personnes qui sont décédées à cause du travail dans l'industrie de la construction.

Avec 44 décès à la suite d'une maladie et 13 décès à la suite d'un accident en 2022, la construction occupe le premier rang de tous les secteurs pour les maladies et les accidents les accidents. L'amiante reste la principale cause de décès des travailleurs et travailleuses de la construction.

2023 : La réforme de la LSST entre en vigueur

Depuis le début de l'année 2023, la FTQ-Construction forme des nouvelles cohortes de représentant-es en santé et sécurité pour répondre aux besoins de la réforme de la Loi en santé et sécurité. Ces travailleurs et travailleuses, formés à l'intervention en santé et sécurité, intégreront les chantiers de 10 travailleurs et travailleuses et plus. Pour les chantiers de 100 travailleuses et travailleurs et plus ou de 12 millions de dollars et plus, les représentants en santé et sécurité seront affectés à cette tâche à temps plein.

« La construction est toujours l'industrie avec le pire bilan, nous espérons que les changements apportés par la réforme de la Loi sur la santé et sécurité vont changer la culture. L'introduction des représentants en santé et sécurité va nous permettre d'avoir plus de gens pour intervenir et parler au nom de la sécurité des travailleurs et travailleuses sur les chantiers » déclare Simon Lévesque, responsable en santé et sécurité de la FTQ-Construction.

Trop d'accidents

Si le bilan est aussi sinistre, c'est parce qu'il y a trop d'accidents de travail au Québec. En 2021, il y a 3,83 fois plus de lésions professionnelles reconnues que d'accidents de la route. La rareté de main-d'oeuvre, la cadence de travail et le manque de formation professionnelle affectent tous la sécurité au travail. En agissant pour réduire le nombre d'accidents, il devrait y avoir moins de décès sur les chantiers de construction.

À propos de la FTQ-Construction

La FTQ-Construction représente plus de 90?000 travailleurs et travailleuses de la construction. Avec une représentation de plus de 43 %, elle est la plus importante organisation syndicale de l'industrie de la construction au Québec.

www.ftqconstruction.org

SOURCE FTQ-Construction

28 avril 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :