Plus de 3,5 M$ pour mieux soutenir la qualité éducative des services de garde éducatifs à l'enfance





QUÉBEC, le 28 avril 2023 /CNW/ - En vue d'améliorer la qualité éducative des services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE), la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, annonce aujourd'hui qu'un investissement de plus de 3,5 millions de dollars sera fait au cours de l'année afin de permettre la mise en oeuvre de 120 projets à travers le Québec. Grâce à ces projets, les services de garde éducatifs, tant en milieu familial qu'en installation, seront accompagnés et outillés pour mieux soutenir la qualité éducative dans l'intérêt des enfants.

Concrètement, ces projets visent à développer des outils ou des stratégies qui permettront aux équipes de direction, aux éducatrices et aux éducateurs ainsi qu'aux responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial d'améliorer la qualité éducative dans leur milieu. Pour le milieu familial, plusieurs projets portent sur la pédagogie par la nature, la gestion des émotions et le soutien émotionnel, par exemple. Pour les installations, les projets visent notamment le développement d'outils sur la qualité des interactions et l'accompagnement individualisé des services de garde qui n'ont pas atteint tous les seuils requis dans le cadre de l'évaluation de la qualité éducative.

Citation :

« Je suis convaincue que les 120 projets qui prendront forme à travers le Québec contribueront à assurer le bien-être et le plein développement de nos tout-petits. Il est primordial de continuer à améliorer notre réseau afin que les enfants qui le fréquentent reçoivent des services de haute qualité, peu importe le milieu d'où ils viennent. Ce sont des préoccupations et des priorités qui nous tiennent à coeur, et notre gouvernement continuera d'agir pour que chaque enfant et chaque parent qui le désire ait accès à des services de qualité. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

Faits saillants :

En tout, 111 bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial bénéficieront d'une allocation d'une valeur maximale de 25 000 $ pour la réalisation de leurs projets dans le cadre de l'appel de projets visant à soutenir la qualité éducative des services de garde éducatifs offerts aux enfants en milieu familial qui s'est déroulé du 15 décembre 2022 au 6 février 2023. Rappelons que cela représente un investissement total de près de 2,4 millions de dollars pour l'année 2022-2023.

De plus, neuf projets présentés par quatre associations nationales de SGEE et deux organismes à but non lucratif (OBNL) ont été retenus dans le cadre du Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité éducative des services de garde éducatifs à l'enfance, représentant un investissement de plus de 1,1 million de dollars. Cet appel de projets s'est déroulé du 15 février au 24 mars 2023. Les organismes admissibles étaient soit des associations nationales de SGEE reconnues par le Ministère ou des OBNL répondant aux critères d'admissibilité du programme. Les organismes admissibles pouvaient déposer plus d'un projet.

Rappelons que le rehaussement de la qualité des SGEE, notamment en milieu familial, est l'un des engagements phares du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère.

Liens connexes :

Consulter la page financement visant à soutenir la qualité éducative des services de garde en milieu familial pour connaître les détails de ce financement ainsi que la liste des projets soutenus.

Pour plus de détails et pour consulter la liste des organismes soutenus, visitez le Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité éducative des services de garde éducatifs à l'enfance.

Pour consulter le Plan stratégique 2019-2023 du ministère de la Famille.

