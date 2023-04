Le secteur minier et le secteur automobile se réunissent dans le Grand Sudbury pour le deuxième congrès annuel sur les véhicules électriques à batterie





SUDBURY, ON, le 28 avril 2023 /CNW/ - Forts du succès de son édition inaugurale l'an dernier, le congrès « VEB en profondeur : des mines à la mobilité » poursuit cette année la conversation sur le développement d'une chaîne d'approvisionnement complètement intégrée pour l'industrie des véhicules électriques à batterie en Ontario et ailleurs au Canada.

Le congrès aura lieu le 31 mai et le 1er juin 2023 au Cambrian College of Applied Arts and Technology à Sudbury (Ontario), un des collèges les plus en vue du Canada pour les recherches et les technologies dans le domaine des véhicules électriques à batterie industriels.

« À titre de leader mondial pour ce qui est de l'adoption de la technologie des VEB dans le domaine des mines et de l'électrification des mines, le Grand Sudbury joue un rôle vital pour l'avancement de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques à batterie », a dit le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre. « Notre ville a les terrains, les talents et les ressources, nous soutenons activement nos partenaires dans le secteur de l'automobile et nous avons hâte d'accueillir chez les congressistes de partout en Ontario et d'ailleurs. »

Alors que les fabricants d'automobiles transitionnent vers les véhicules entièrement électriques d'ici 2040, ce congrès rassemble des leaders de partout au Canada pour examiner l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des VEB et tisser des liens entre des chefs de file des secteurs des mines, de l'automobile, de la technologie des batteries, du transport, de l'énergie verte.

Dans le cadre du congrès cette année, il y aura une exposition de divers véhicules électriques à batterie destinés aux consommateurs, au transport public et aux loisirs, ainsi que de l'équipement minier, à laquelle les congressistes et le public général sont invités.

« Rassembler des leaders de l'industrie pour des conversations importantes, axées sur l'action et inspirées par un but commun, c'est une façon de manifester notre engagement envers l'avancement de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques à batterie », a dit l'administrateur en chef de la Ville du Grand Sudbury, Ed Archer. « Nous sommes fiers d'être les hôtes de cet événement et nous continuerons à contribuer à la croissance économique et à la prospérité de notre communauté tout en mettant en relief l'étendue du talent et de l'expertise que nous avons ici dans le Nord. »

Le congrès accueillera un grand nombre de conférenciers, dont l'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, et Jean-Marc Leclerc, président-directeur général de Honda Canada. Des conférences seront aussi prononcées par des représentants de ces organisations :

Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada

Association minière du Canada

Electric Autonomy Canada

Association canadienne des constructeurs de véhicules

Le congrès « VEB en profondeur : des mines à la mobilité » est présenté par la Ville du Grand Sudbury, la Société de développement du Grand Sudbury, Frontier Lithium, Cambrian College of Applied Arts and Technology, Electric Vehicle Society, Electric Autonomy Canada et le Réseau ontarien d'innovation pour les véhicules. Pour obtenir tous les détails sur le congrès, dont les renseignements pour l'inscription, veuillez consulter le site investsudbury.ca/fr/bevindepth2023/.

SOURCE City of Greater Sudbury

28 avril 2023 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :