Gotion High-tech publie son rapport ESG de 2022 : l'entreprise investit 2,416 milliards RMB en R&D sur l'année





HEFEI, Chine, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Ayant réalisé un chiffre d'affaires de 23,052 milliards RMB sur l'année, Gotion High-tech a investi la somme impressionnante de 2,416 milliards RMB dans la recherche et le développement. Leader du secteur des batteries électriques, Gotion High-tech a récemment publié son rapport ESG de 2022, dans lequel elle a détaillé ses travaux et contributions réalisés au cours de l'année écoulée dans des domaines clés tels que la gouvernance d'entreprise, la configuration industrielle, l'innovation technologique, l'exploitation à faibles émissions de carbone, le développement des employés et la contribution sociale. Entre autres réalisations, les investissements en R&D de Gotion High-tech ont représenté 10,48 % de son chiffre d'affaires, soit la part la plus élevée dans l'industrie.

Malgré les défis rencontrés en 2022 et les conditions difficiles du marché, Gotion High-tech est parvenue à réaliser un chiffre d'affaires de 23,052 milliards RMB, soit une augmentation de 122,59 % par rapport à l'année précédente. De plus, son chiffre d'affaires à l'étranger s'est élevé à 2,98 milliards RMB, une augmentation de 464,76 % par rapport à l'année précédente. En tant qu'entreprise de batteries axée sur la technologie, Gotion High-tech considère l'innovation comme un pilier central de l'entreprise, investissant à ce titre 2,416 milliards RMB dans la R&D et l'innovation technologique en 2022. Il s'agit de la quatrième année consécutive que ses investissements en R&D représentent plus de 10 % du chiffre d'affaires. L'entreprise est un leader de l'industrie en ce qui a trait à certaines technologies clés, telles que la technologie de batterie semi-solide 210 Wh/kg LFP et 360 Wh/kg.

Gotion High-tech exécute activement une stratégie « double carbone » et a réduit de 24,6 % sa consommation unitaire d'énergie réelle sur un an. Elle a construit la première base d'anode sans émissions de carbone au monde à Wuhai, en Mongolie-Intérieure. Au cours de la dernière année, l'entreprise et ses employés ont grandi ensemble, resserré leurs liens avec la communauté et investi plus de 23 millions RMB au profit du bien-être public. En parallèle, l'entreprise a mené 46 nouvelles activités de sensibilisation à la science de l'énergie auxquelles ont assisté plus de 100 000 personnes, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de neutralité carbone de la Chine et du reste du monde.

28 avril 2023 à 09:31

