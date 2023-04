Améliorer l'efficacité énergétique - Appui de 10 M$ US à l'entreprise BrainBox IA





QUÉBEC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 10 millions de dollars américains à l'entreprise BrainBox IA afin de poursuivre le développement d'une solution intelligente pour réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone dans les bâtiments commerciaux à l'échelle mondiale.

Cet appui, offert par l'entremise d'Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, permettra d'accélérer la commercialisation du produit à l'international. L'entente de financement comprend aussi un engagement de la part de BrainBox IA à maintenir son siège social et sa propriété intellectuelle au Québec.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La technologie d'intelligence artificielle autonome conçue par l'entreprise se branche directement aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) dans le but d'optimiser leur efficience. Le projet vise à percer le marché des bâtiments commerciaux, en particulier les commerces de vente au détail. La technologie de BrainBox IA permet de réduire la consommation énergétique des systèmes CVC jusqu'à 25 % et l'empreinte carbone jusqu'à 40 %, tout en améliorant le confort des occupants.

« La technologie développée par BrainBox IA révolutionnera la consommation d'énergie des bâtiments commerciaux. L'implantation dans nos entreprises d'innovations énergétiques comme celle-ci est un incontournable pour réussir à décarboner le Québec et s'assurer d'une meilleure efficience de l'utilisation de nos ressources. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fondée en 2017, l'entreprise BrainBox IA vise à redéfinir la domotique dans les bâtiments commerciaux à l'aide de l'intelligence artificielle.

Le financement est accordé sous forme d'obligation non garantie convertible. La conversion se fera au gré d'Investissement Québec.

