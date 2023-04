Régimes canadiens à prestations déterminées : un rendement positif au T1 2023 malgré le changement de climat sur les marchés





TORONTO, le 28 avril 2023 /CNW/ - Selon l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, source de données bien établie et détaillée sur les régimes canadiens à prestations déterminées, les régimes à prestations déterminées du Canada ont continué d'afficher un rendement positif au premier trimestre de 2023. Ces régimes ont généré un rendement médian de 4,0 % après avoir rapporté 3,8 % au quatrième trimestre de 2022.

David Giannone, premier directeur général et chef mondial, Expansion des affaires, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (SIT), a déclaré ceci : « Malgré la forte instabilité des marchés dans le monde entier, les régimes de retraite ont réussi à produire un rendement positif. La tourmente du secteur bancaire a soulevé des inquiétudes au sujet des éventuelles conséquences économiques négatives, ce qui a poussé les banques centrales à réévaluer la nécessité de prendre des mesures énergiques pour lutter contre l'inflation. Les actions axées sur la croissance se sont donc envolées, l'indice MSCI World Growth ayant gagné 15,0 %, contre 0,8 % seulement pour l'indice MSCI World Value. En outre, les prix des obligations se sont redressés à la suite de ce changement. »

Dans l'univers des pairs, les actions étrangères ont enregistré les gains les plus substantiels de toutes les catégories d'actifs, affichant un rendement de 6,9 % durant le premier trimestre de 2023. Pendant ce temps, l'indice MSCI World a avancé de 7,6 %, les secteurs de la technologie de l'information (+21,0 %), des services de communications (+17,9 %) et de la consommation discrétionnaire (+16,3 %) ayant obtenu les meilleurs résultats. En revanche, l'indice MSCI Emerging Markets n'a pas été à la hauteur de l'indice de référence des marchés développés et a gagné 3,8 % durant la même période.

En hausse de 4,2 %, les actions canadiennes ont également produit un rendement trimestriel positif. De même, l'indice composé TSX a progressé de 4,6 % au cours du trimestre, grâce aux secteurs de la technologie de l'information (+26,5 %) et de la consommation de base (+7,9 %), qui se sont particulièrement bien comportés. Toutefois, les gains de ces secteurs ont été légèrement contrebalancés par la faiblesse des secteurs de l'énergie (-2,3 %) et de la finance (+1,7 %), qui occupent une place importante dans l'indice.

Au premier trimestre de 2023, les titres canadiens à revenu fixe ont dégagé un rendement de 3,7 % sous l'effet de la baisse des taux des obligations d'État. Ce résultat représente une augmentation importante par rapport au rendement de 0,1 % généré au quatrième trimestre de 2022. L'indice des obligations universelles FTSE Canada a aussi gagné du terrain, ayant affiché un rendement de 3,2 % au premier trimestre de 2023, contre 0,1 % au trimestre précédent. L'indice des obligations à long terme FTSE Canada (+4,7 %) a surclassé l'indice des obligations à court terme FTSE Canada (+1,8 %). De plus, les obligations d'État ont dépassé les obligations de sociétés pendant la période.

M. Giannone a aussi fait le commentaire suivant : « Il est important que les gestionnaires d'actifs soient attentifs à la volatilité continue des marchés pendant le reste de l'année. Ils doivent également veiller à la diversification de leurs portefeuilles afin de gérer efficacement leur exposition au risque. »

Rendement historique

Période Rendement médian (%) Période Rendement médian (%) T1 2023 4,0 T4 2020 5,4 T4 2022 3,8 T3 2020 3,0 T3 2022 0,5 T2 2020 9,6 T2 2022 -8,6 T1 2020 -7,1 T1 2022 -5,5 T4 2019 2,0 T4 2021 4,5 T3 2019 1,7 T3 2021 0,6 T2 2019 2,7 T2 2021 4,4 T1 2019 7,2 T1 2021 -0,2 T4 2018 -3,5



À propos de l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie gère l'un des plus grands univers de régimes de retraite canadiens du secteur depuis plus de 30 ans. L'univers des régimes de retraite est un indicateur étalon de rendement reconnu et fait le suivi du rendement et de la répartition d'actifs d'un large éventail de caisses de retraite canadiennes à prestations déterminées. Il est produit par le service Risques et analyse des placements de RBC SIT, qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions indépendantes et économiques qui leur permettent d'effectuer le suivi de leurs décisions de placement, d'optimiser leur rendement, de réduire les coûts, d'atténuer les risques et d'améliorer la gouvernance.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) offre des services de gestion d'actifs, de paiements et de trésorerie aux institutions financières et aux propriétaires d'actifs partout dans le monde. Nous sommes les chefs de file au Canada pour la gestion de trésorerie et les services bancaires transactionnels. Notre priorité est de protéger les quelque 4 billions de dollars en actifs qui nous sont confiés et de veiller à la croissance de nos clients.

