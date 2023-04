Les replis dans le secteur de la construction en Colombie-Britannique seront de courte durée étant donné que le segment résidentiel devrait soutenir la croissance jusqu'en 2032





OTTAWA, Ontario, 28 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le secteur de la construction de la Colombie-Britannique a connu une autre année de forte croissance en 2022, l'investissement en construction résidentielle et non résidentielle ayant atteint des sommets. Le premier segment a été soutenu par une forte demande immobilière, et le deuxième, par une série de projets en cours de construction d'ouvrages de génie civil ainsi que par des investissements importants dans des hôpitaux et des établissements de soins de santé.



La demande en construction devrait se replier à court terme, puisque les taux d'intérêt élevés freinent la demande résidentielle et que les travaux dans le cadre de grands projets non résidentiels prennent fin.

ConstruForce Canada a publié aujourd'hui son rapport Regard prospectif ? Construction et maintenance 2023?2032 pour la Colombie-Britannique. Selon les prévisions de ce rapport, après avoir enregistré de fortes hausses en 2021 et en 2022, l'emploi devrait reculer à court terme en raison d'un léger déclin en construction résidentielle découlant de la hausse des taux d'intérêt et de l'achèvement de plusieurs grands projets dans la province. Une série d'augmentations suivront pendant le reste de la période de prévision, principalement en construction résidentielle, l'emploi total dépassant de plus de 4 % le niveau de 2022 d'ici 2032. Ces données sont fondées sur les besoins actuellement connus et ne tiennent pas compte de l'objectif du gouvernement fédéral de doubler le nombre de nouvelles habitations construites au Canada au cours de la prochaine décennie ni de l'augmentation prévue de la demande de services de construction liée à la rénovation des immeubles résidentiels et des immeubles industriels, commerciaux et institutionnels existants dans le cadre des efforts d'électrification de l'économie.

« Depuis plusieurs années, la Colombie-Britannique est l'un des marchés de la construction les plus actifs au Canada, compte tenu de nombreux grands projets non résidentiels qui s'ajoutent à un secteur résidentiel en plein essor, explique Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Même si l'activité dans ces deux segments diminuera probablement un peu à court terme, un niveau de migration plus élevé vers la province stimulera l'activité de construction résidentielle à moyen et à long terme, tandis que l'activité en construction non résidentielle fluctuera au rythme des travaux liés à plusieurs grands projets. »

L'analyse complète du secteur de la construction en Colombie-Britannique nécessite non seulement un examen détaillé du marché provincial dans son ensemble, mais également des deux principaux sous-marchés provinciaux, soit les régions de la vallée du bas Fraser et de l'île de Vancouver. Ces deux sous-marchés affichent leurs propres conditions caractéristiques.

Le marché de la construction de la vallée du bas Fraser, qui comprend le Grand Vancouver, la vallée du Fraser, Sunshine Coast, Squamish et Lillooet, représente environ 60 % de l'emploi en construction de la province. L'activité régionale s'y est à nouveau renforcée en 2022, grâce à un investissement record dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.

L'emploi total dans le secteur de la construction de la vallée du bas Fraser devrait reculer jusqu'en 2026, car les pertes dans le secteur de la construction résidentielle compenseront les gains dans le secteur de la construction non résidentielle. Par la suite, il devrait être sur une pente ascendante jusqu'à la fin de la période de prévision et augmenter de 3 % jusqu'en 2032, la totalité de cette augmentation étant attribuable au secteur de la construction non résidentielle. L'emploi dans le secteur de la construction résidentielle restera pratiquement inchangé.

Le marché de la construction de l'île de Vancouver ? qui se compose de la région de la Capitale, de Cowichan Valley, de Nanaimo, d'Alberni-Clayoquot, de Strathcona, de Comox Valley, de Powell River, de Mount Waddington et de Central Coast ? a aussi affiché une croissance en 2022. L'activité a été soutenue par une augmentation modeste de l'investissement dans le secteur résidentiel et par une croissance plus importante dans le secteur non résidentiel. L'emploi en construction devrait reculer d'un peu plus de 3 % pendant la période de prévision, l'emploi dans le secteur résidentiel diminuant de près de 4 % par rapport au sommet atteint en 2022, et l'emploi dans le secteur non résidentiel demeurant pratiquement inchangé.

Selon ConstruForce Canada, le secteur de la construction de la Colombie-Britannique devra probablement recruter 52 600 travailleurs supplémentaires au cours de la période de prévision pour répondre aux besoins liés à l'expansion et au remplacement. Plus de 38 000 travailleurs, soit 20 % de la population active du secteur de la construction en 2022, devraient partir à la retraite au cours de cette période. Les efforts de recrutement menés à l'échelle locale permettront l'arrivée de près de 34 000 travailleurs âgés de moins de 30 ans, ce qui aidera à neutraliser ces départs à la retraite; toutefois, à court terme, le secteur aura besoin d'un grand nombre de travailleurs qualifiés expérimentés. À moins d'accroître le recrutement anticipé, le secteur pourrait se retrouver avec un manque de 18 700 travailleurs d'ici 2032.

Le perfectionnement de gens de métier qualifiés dans le secteur de la construction nécessite des années et exige souvent la participation à un programme d'apprentissage provincial. Les nouvelles inscriptions dans les 25 principaux programmes de métiers du secteur de la construction en Colombie-Britannique ont fluctué au cours des dernières années, en dépit d'une hausse globale de l'emploi de 14 % entre 2013 et 2019.

Selon les prévisions en matière de nouvelles inscriptions et d'achèvement des programmes, plusieurs métiers pourraient connaître une pénurie de nouveaux compagnons d'ici 2032. Parmi ces métiers, citons ceux de chaudronnier, de briqueteur-maçon, de charpentier-menuisier, de monteur d'installations au gaz, de vitriers, de conducteur d'équipement lourd, de technicien d'instruments industriels, de mécanicien industriel, de calorifugeur, de latteur, de conducteur de grue mobile, de peintre et de décorateur, de technicien de lignes électriques, de couvreur et de soudeur.

Le secteur de la construction s'efforce de constituer une population active plus diversifiée et plus inclusive. Pour ce faire, des efforts sont déployés pour accroître le recrutement de personnes appartenant à des groupes traditionnellement sous-représentés dans la population active en construction de la province, comme les femmes, les Autochtones et les nouveaux arrivants au Canada.

En 2022, environ 33 500 femmes travaillaient dans le secteur de la construction de la Colombie-Britannique, soit un repli de 5 % par rapport à 2021. Parmi elles, 31 % étaient en poste sur les chantiers (directement dans les projets de construction). En proportion du total, les femmes ne représentaient que 6 % des 182 100 personnes de métier employées dans le secteur de la construction en 2022. Cette proportion demeure identique à celle de 2021.

La population autochtone est un autre groupe sous-représenté qui offre des possibilités de recrutement pour le secteur de la construction de la Colombie-Britannique. En 2021, les travailleurs autochtones représentaient 6,2 % de la population active du secteur de la construction de la province, ce qui constitue une légère augmentation par rapport à 2016. Cette proportion est aussi nettement supérieure à celle de la représentation des Autochtones dans l'ensemble de la population active. Il serait possible d'accroître davantage le recrutement des travailleurs autochtones dans le secteur de la construction de la province étant donné que ces derniers semblent prédisposés à y faire carrière et que la population autochtone est celle qui affiche la croissance la plus rapide au Canada.

Le secteur de la construction entend également accroître le recrutement des nouveaux arrivants au Canada. Historiquement, les nouveaux arrivants au Canada et les immigrants établis représentaient environ le quart de la main-d'oeuvre en construction de la Colombie-Britannique. Selon les tendances antérieures en matière d'établissement, la province devrait accueillir une moyenne d'un peu moins de 80 000 nouveaux arrivants chaque année d'ici 2032, de sorte que la population immigrée sera un facteur clé de croissance potentielle de la population active du secteur de la construction.

L'accroissement du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux arrivants au Canada aiderait le secteur de la construction de la Colombie-Britannique à satisfaire ses besoins futurs en main-d'oeuvre.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l'entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d'oeuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l'offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d'un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l'accroissement des compétences et de la productivité de la main-d'oeuvre, l'amélioration des modalités de formation, l'offre d'outils relatifs aux ressources humaines aidant à l'adoption de pratiques exemplaires ainsi que d'autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Renseignements : Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à [email protected], ou par téléphone, au 613-569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l'entretien de la province. Pour connaître les réactions du secteur local de la construction à la publication du plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Financé par le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle du gouvernement du Canada.

28 avril 2023 à 09:00

