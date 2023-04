Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail - Le 28 avril, le Québec souligne le Jour de deuil





QUÉBEC, le 28 avril 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) souligne aujourd'hui le Jour de deuil. Elle se joint aux représentants patronaux et syndicaux de son conseil d'administration pour honorer la mémoire des personnes décédées ou blessées au travail.

D'une seule voix, ils rappellent l'importance d'agir ensemble, en étroite collaboration, pour rendre les milieux de travail plus sains et sécuritaires. Les accidents du travail et les maladies professionnelles concernent toutes les Québécoises et tous les Québécois, qui sont unis derrière cette cause.

En effet, les lésions professionnelles n'affectent pas que les victimes. Elles touchent aussi leurs proches, leurs collègues et leur employeur. Les conséquences des accidents, qu'elles soient physiques, psychologiques ou même économiques, sont majeures. C'est pour cette raison que tous les acteurs du monde du travail font aujourd'hui front commun et invitent toutes les personnes à passer à l'action en collaborant à la démarche de prévention dans leurs milieux de travail.

Bilan statistique 2022

Pour 2022, la CNESST déplore un total de 216 décès liés au travail. De ce nombre, 69 personnes ont perdu la vie lors d'un accident du travail et 147 personnes sont décédées des suites d'une maladie professionnelle.

Toujours en 2022, 161 962 lésions professionnelles ont été recensées, soit 12 150 maladies professionnelles et 149 812 accidents du travail.

Les données nationales sont présentées dans le tableau en annexe.

Actions réalisées

Cette année, à l'occasion de ses activités de communication relatives au Jour de deuil, la CNESST diffusera à l'échelle de la province un message publicitaire à la télévision traditionnelle et numérique, du 10 au 28 avril 2023, de même que des messages sur les médias sociaux. Les drapeaux du Québec à l'Assemblée nationale ainsi qu'au siège social de la CNESST seront mis en berne le jour même pour l'occasion.

Pour mieux faire connaître cette journée importante, la CNESST invite la population québécoise à consulter le site Web jourdedeuil.com.

Citations

« Le Jour de deuil est un jour de commémoration historique, qui permet d'honorer la mémoire des personnes blessées ou décédées dans un accident du travail. Ce jour de deuil est aussi un rappel à la vigilance et à la collaboration des milieux de travail. La CNESST et ses partenaires misent sur la force du paritarisme et du dialogue social pour encourager la responsabilité partagée entre les employeurs et les travailleuses et travailleurs. Tous et toutes doivent concourir à la sécurité au travail. »

- Louise Otis, présidente du conseil d'administration de la CNESST

« Le Jour de deuil est une occasion de renouveler, comme société, notre engagement collectif à améliorer la santé et la sécurité en milieu de travail et à prévenir les blessures, les maladies et les décès. Derrière chaque statistique, il y a une personne, une vie perdue ou bouleversée à jamais. Ensemble, priorisons la prévention pour éviter de tels drames. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

Bref historique du Jour de deuil

En 2003, le Bureau international du Travail a décrété le 28 avril Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Puis, en 2010, l'Assemblée nationale du Québec a fait du 28 avril le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Cet événement international est souligné dans plus de 70 pays à la mémoire des victimes d'accidents du travail.

ANNEXE

- Tableaux des statistiques -

Statistiques des lésions par catégories (en nombre) Année 2022 Accidents du travail 149 812 Maladies professionnelles 12 150 TOTAL 161 962



Statistiques des décès par catégories (en nombre) Année 2022 Accidents du travail 69 Maladies professionnelles 147 TOTAL 216

28 avril 2023 à 07:20

