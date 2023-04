TECO 2030 lance la production manuelle de piles à combustible





NARVIK, Norvège, 28 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE : TECO, OTCQX : TECFF, ISIN : NO0010887516), l'un des principaux fournisseurs de technologie de piles à combustible, a annoncé le lancement de la production manuelle de piles à combustible dans son Centre d'innovation à Narvik, en Norvège.



La production manuelle de piles à combustible constitue une étape essentielle vers la commercialisation de la technologie des piles à combustible de TECO 2030. Les piles à combustible sont au coeur du système de pile à combustible à hydrogène de TECO 2030 qui fournira une énergie propre, efficace et fiable pour les applications marines et terrestres.

Le Centre d'innovation TECO 2030 à Narvik est une installation à la pointe de la technologie qui comprend des équipements de fabrication de pointe et des techniciens hautement qualifiés. L'installation produira d'abord des piles à combustible en petites quantités, puis intensifiera son activité avec la livraison de l'équipement de production de Thyssenkrupp Automation Engineering afin de répondre à la demande croissante en matière de technologie de pile à combustible dans les industries marine et lourde.

« C'est une étape que nous attendions depuis le début du processus de développement. Je suis ravi d'annoncer le début de la production manuelle de piles à combustible dans notre Centre d'innovation de Narvik », a déclaré Tore Enger, PDG du groupe TECO 2030. « Il s'agit d'une étape importante dans notre démarche visant à commercialiser notre technologie de pile à combustible et à fournir une alternative plus propre et plus durable aux combustibles fossiles traditionnels. »

La technologie de pile à combustible de TECO 2030 est développée de manière ascendante pour les applications marines et suit des processus d'approbation de classification stricts. Le système est conçu de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l'efficacité énergétique dans différentes applications, notamment dans le transport maritime, la production d'électricité et le transport lourd.

Avec le début de la production manuelle de piles à combustible, TECO 2030 est sur la bonne voie pour tenir son engagement de fournir des solutions fiables, rentables et durables aux armateurs du monde entier et de contribuer ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique dans les industries à forte intensité énergétique.

Tore Enger, PDG du groupe, +47 920 83 800, [email protected]

À propos de TECO 2030 ASA :

TECO 2030 construit actuellement la première installation de production Giga en Europe de blocs et de modules de piles à combustible PEM à hydrogène à Narvik, en Norvège. La capacité de production sera renforcée jusqu'en 2023 et début 2024, avec pour objectif une capacité de production de 120 MW de piles à combustible en 2024, de 400 MW en 2025 et de 1,6 GW en 2030.

TECO 2030 est une entreprise norvégienne spécialisée dans les technologies propres qui développe une technologie zéro émission pour l'industrie maritime et lourde. Nous développons des blocs et des modules de piles à combustible PEM à hydrogène qui permettent aux navires et autres applications lourdes de supprimer toute émission de gaz à effet de serre. La société est cotée sur Euronext Growth à la Bourse d'Oslo sous le symbole TECO et à New York sur l'OTCQX sous le symbole TECFF. TECO2030 est une société dérivée de TECO Maritime Group, un groupe qui fournit des technologies et des services à l'industrie mondiale du transport maritime depuis 1994. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.teco2030.no.

